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Google планирует представить в октябре модель первых «умных» часов Pixel Watch

Компания Google планирует в октябре представить модель своих первых «умных» часов, названных производителем Pixel Watch. Согласно прогнозу экспертов, ориентировочная стоимость новинки составит 400 долларов.

Google планирует представить в октябре модель первых «умных» часов Pixel Watch


Стали известны кодовые имена, представленные как Ling, Triton и Sardine, что дает основание предположить разработку Google трех версий Pixel Watch. Официальной информации о дизайне часов нет, поэтому пока невозможно представить, как будут выглядеть устройства.

Не исключается применение круглой формы, учитывая тот факт, что в данном направлении продвигается операционная система Windows Wear OS. Маловероятно использование вращающейся рамки, наподобие часов Samsung, так как сенсорный экран для прокрутки есть у самой ОС. Ожидаемое разрешение дисплея 360x360, а сам его размер примерно 3 см в диаметре.

Платформу Pixel Watch должен представить новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, разрабатываемый с кодовым названием «Blackghost». Преимуществом этой платформы отмечена способность управления питанием, дающая дополнительную выносливость батареи.

Управлять Pixel Watch будет собственная операционная система Windows Wear, созданная специально для использования в часах. Данную ОС уже используют такие производители, как LG , Huawei и Tag Heuer.

Главной особенностью Pixel Watch станет наблюдение за фитнесом и здоровьем. Уже известно, что компания разрабатывает нового помощника, названого Google Coach, способного отслеживать прогресс и рекомендовать тренировки. Также Google Coach может следить за питанием, делает рекомендации по здоровым блюдам в зависимости от повседневной жизни и местоположения, а так же составляет рацион домашней кулинарии.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 22:45
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