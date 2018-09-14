Google планирует представить в октябре модель первых «умных» часов Pixel Watch

Стали известны кодовые имена, представленные как Ling, Triton и Sardine, что дает основание предположить разработку Google трех версий Pixel Watch. Официальной информации о дизайне часов нет, поэтому пока невозможно представить, как будут выглядеть устройства.Не исключается применение круглой формы, учитывая тот факт, что в данном направлении продвигается операционная система Windows Wear OS. Маловероятно использование вращающейся рамки, наподобие часов Samsung, так как сенсорный экран для прокрутки есть у самой ОС. Ожидаемое разрешение дисплея 360x360, а сам его размер примерно 3 см в диаметре.Платформу Pixel Watch должен представить новый процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100, разрабатываемый с кодовым названием «Blackghost». Преимуществом этой платформы отмечена способность управления питанием, дающая дополнительную выносливость батареи.Управлять Pixel Watch будет собственная операционная система Windows Wear, созданная специально для использования в часах. Данную ОС уже используют такие производители, как LG , Huawei и Tag Heuer.Главной особенностью Pixel Watch станет наблюдение за фитнесом и здоровьем. Уже известно, что компания разрабатывает нового помощника, названого Google Coach, способного отслеживать прогресс и рекомендовать тренировки. Также Google Coach может следить за питанием, делает рекомендации по здоровым блюдам в зависимости от повседневной жизни и местоположения, а так же составляет рацион домашней кулинарии.