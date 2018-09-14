Персонажей «Ведьмака» перенесли в Fallout 4
Специалист по моддингу создал компьютерную модификацию для Fallout 4. Дополнение позволяет внедрить в игру персонажей из «Ведьмака».
В модифицированной Fallout 4 появляются ведьмак Геральт, королева Цирилла и чародейка Трисс. По словам моддера, на данный момент в его планы не входит публикация пресетов для всеобщего доступа.
В модифицированной Fallout 4 появляются ведьмак Геральт, королева Цирилла и чародейка Трисс. По словам моддера, на данный момент в его планы не входит публикация пресетов для всеобщего доступа.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:45