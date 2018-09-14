Оксана Самойлова переживает из-за поведения дочери Леи

Оксана Самойлова сообщила, что начинает волноваться за Лею. Ее дочка стала вести себя спокойнее, ее хвалят в саду и она восприимчивая к просьбам. В конце модель добавила: «Что это? Я может так не хочу, не хочу взрослую Лею. Мне нужна моя смешная непоседливая буря». Также супруга рэп-исполнителя Джигана поинтересовалась у фанатов, пройдет ли такое поведение малышки.Некоторые подписчики отметили, что Лея просто начинает взрослеть, а также на нее действуют пример старшей сестры. Всего за сутки публикация собрала более 560 тысяч лайков. Напомним, что 4-летняя Лея – средняя дочь Джигана и Оксаны Самойловой. Также у звездной пары есть старшая дочка Ариел и младшая - Майя.