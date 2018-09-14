Galaxy S10 выйдут в необычном цвете
Смартфон Galaxy S10 выпустят в необычном цветовом решении. Новинка сможет удивить покупателей своим «ответом на производство смартфона с градиентом» на корпусе продукта от Huawei.
Как сообщается в Twitter инсайдера Ice Universe у южнокорейского производителя новый Samsung Galaxy S10 появится выйдут в достаточно необычном цвете. В марте 2018 года компания презентовала смартфон в цвете градиента. Впоследствии появилась модель Honor 10 с похожим оформлением корпуса.
Как стало известно ранее, S10 появятся в 5 цветах: чёрном, белом, зелёном, серебряном, а также розовом. Samsung презентует 3 смартфона из этой серии. Помимо базовой, покупателям предложат увеличенную и упрощённую. Все модели станут использовать внутриэкранный сканер отпечатков пальцев.
Как сообщается в Twitter инсайдера Ice Universe у южнокорейского производителя новый Samsung Galaxy S10 появится выйдут в достаточно необычном цвете. В марте 2018 года компания презентовала смартфон в цвете градиента. Впоследствии появилась модель Honor 10 с похожим оформлением корпуса.
Как стало известно ранее, S10 появятся в 5 цветах: чёрном, белом, зелёном, серебряном, а также розовом. Samsung презентует 3 смартфона из этой серии. Помимо базовой, покупателям предложат увеличенную и упрощённую. Все модели станут использовать внутриэкранный сканер отпечатков пальцев.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:55