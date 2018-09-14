Ученые: Любители гаджетов подвергают себя опасности преждевременного старения
Потоки коротковолнового голубого излучения, активируемого работой дисплеев мобильных устройств, пагубно сказываются на состоянии поверхностного кожного покрова. Как заявили ученые, при постоянном использовании гаджетов, пользователь подвержен симптомам преждевременного старения.
Скрывается опасность в HEV-излучении, представленным светом видимого спектра на высокочастотных и высокоэнергетических диапазонах, на уровне от четырехсот до пятисот нанометров. Специалисты отмечают, что это самый коротковолновый свет, который может видеть человек.
Как рассказали исследователи, в водно-липидной мантии кожи разрушаются липидные связи HEV-излучением, в результате чего синтезируется меланин, кожа теряет влагу, а также происходит образование пигментных пятен.
Общий совет от экспертов состоит в пересмотре отношения к использованию современных мобильных гаджетов. Это необходимо для защиты кожи от ускоренных процессов старения, вызванных воздействиями HEV-излучений, генерируемых планшетами, смартфонами и многими другими электронными устройствами.
Скрывается опасность в HEV-излучении, представленным светом видимого спектра на высокочастотных и высокоэнергетических диапазонах, на уровне от четырехсот до пятисот нанометров. Специалисты отмечают, что это самый коротковолновый свет, который может видеть человек.
Как рассказали исследователи, в водно-липидной мантии кожи разрушаются липидные связи HEV-излучением, в результате чего синтезируется меланин, кожа теряет влагу, а также происходит образование пигментных пятен.
Общий совет от экспертов состоит в пересмотре отношения к использованию современных мобильных гаджетов. Это необходимо для защиты кожи от ускоренных процессов старения, вызванных воздействиями HEV-излучений, генерируемых планшетами, смартфонами и многими другими электронными устройствами.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:41