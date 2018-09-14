Ученые: Любители гаджетов подвергают себя опасности преждевременного старения

Скрывается опасность в HEV-излучении, представленным светом видимого спектра на высокочастотных и высокоэнергетических диапазонах, на уровне от четырехсот до пятисот нанометров. Специалисты отмечают, что это самый коротковолновый свет, который может видеть человек.Как рассказали исследователи, в водно-липидной мантии кожи разрушаются липидные связи HEV-излучением, в результате чего синтезируется меланин, кожа теряет влагу, а также происходит образование пигментных пятен.Общий совет от экспертов состоит в пересмотре отношения к использованию современных мобильных гаджетов. Это необходимо для защиты кожи от ускоренных процессов старения, вызванных воздействиями HEV-излучений, генерируемых планшетами, смартфонами и многими другими электронными устройствами.