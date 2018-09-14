Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта»

Черно-белые кадры, по мнению пользователей интернета, создавались с вдохновением эротическим триллером. Именно после выпуска на экраны данной картины Пола Верховена Шэрон Стоун получила широкую популярность, а поклонники стали называть её секс-символом. Данный успех звезда решила повторить в 60 лет при помощи эротических образов. На одном из кадров она появилась в коротком черном платье, оголяющем плечо и не скрывающим стройные ноги актрисы.Второй образ демонстрировал фигуру Стоун в тренче, надетом на оголенное тело знаменитости. Третий снимок актрисы оказался более скромным. Она позировала в костюме с достаточно глубоким вырезом в области декольте и широких брюках. Известно, что весной Шерон Стоун заметили в компании неизвестного мужчины на пляже в Майами.