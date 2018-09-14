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Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта»

Шэрон Стоун в рамках новой фотосессии повторила сексуальный образ героини киноленты «Основной инстинкт». В интернете разместили ряд фотографий, сделанных для зарубежного модного издания Editorialist Magazine.

Шэрон Стоун повторила сексуальный образ героини из «Основного инстинкта»


Черно-белые кадры, по мнению пользователей интернета, создавались с вдохновением эротическим триллером. Именно после выпуска на экраны данной картины Пола Верховена Шэрон Стоун получила широкую популярность, а поклонники стали называть её секс-символом. Данный успех звезда решила повторить в 60 лет при помощи эротических образов. На одном из кадров она появилась в коротком черном платье, оголяющем плечо и не скрывающим стройные ноги актрисы.

Второй образ демонстрировал фигуру Стоун в тренче, надетом на оголенное тело знаменитости. Третий снимок актрисы оказался более скромным. Она позировала в костюме с достаточно глубоким вырезом в области декольте и широких брюках. Известно, что весной Шерон Стоун заметили в компании неизвестного мужчины на пляже в Майами.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:11
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