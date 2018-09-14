Депутат Белик прокомментировал обвинение Украиной России в лишении Крыма воды

«Старается ли Климкин оправдаться пред мировым сообществом? Скажу так: выборочная слепота представителей западных массмедиа и общественных организаций касательно Крыма содействует совершению Украиной своих бесчинств – как на собственной территории, так и в восточной части государства и на границе с полуостровом. Пока что её властям дозволяется абсолютно всё», – поделился мнением политический деятель, которое обнародовал интернет-портал «ПолитЭксперт»

До официального становления Республики Крым частью РФ пресная вода на полуостров направлялась из Северо-Крымского канала, проходящего через Днепр. После референдума в 2014 году подача воды гражданам Крыма Украиной прекратилась. Виновата в этом Россия, полагает Климкин, и восстановление поставок воды станет возможным лишь в случае передачи полуострова в состав Украины. Прокомментировать данное заявление принялся Дмитрий Белик. Он назвал подобные обвинения лишёнными здравого смысла, отметив, что ими могут заинтересоваться лишь психиатры.