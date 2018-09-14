Депутат Белик прокомментировал обвинение Украиной России в лишении Крыма воды
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал обвинение руководителем МИД Украины Павлом Климкиным, прозвучавшее в адрес России, на счёт лишения Крыма пресной воды. Политик выразил мнение, что творить бесчинства соседнему государству позволяет Запад.
До официального становления Республики Крым частью РФ пресная вода на полуостров направлялась из Северо-Крымского канала, проходящего через Днепр. После референдума в 2014 году подача воды гражданам Крыма Украиной прекратилась. Виновата в этом Россия, полагает Климкин, и восстановление поставок воды станет возможным лишь в случае передачи полуострова в состав Украины. Прокомментировать данное заявление принялся Дмитрий Белик. Он назвал подобные обвинения лишёнными здравого смысла, отметив, что ими могут заинтересоваться лишь психиатры.
До официального становления Республики Крым частью РФ пресная вода на полуостров направлялась из Северо-Крымского канала, проходящего через Днепр. После референдума в 2014 году подача воды гражданам Крыма Украиной прекратилась. Виновата в этом Россия, полагает Климкин, и восстановление поставок воды станет возможным лишь в случае передачи полуострова в состав Украины. Прокомментировать данное заявление принялся Дмитрий Белик. Он назвал подобные обвинения лишёнными здравого смысла, отметив, что ими могут заинтересоваться лишь психиатры.
«Старается ли Климкин оправдаться пред мировым сообществом? Скажу так: выборочная слепота представителей западных массмедиа и общественных организаций касательно Крыма содействует совершению Украиной своих бесчинств – как на собственной территории, так и в восточной части государства и на границе с полуостровом. Пока что её властям дозволяется абсолютно всё», – поделился мнением политический деятель, которое обнародовал интернет-портал «ПолитЭксперт».
Политика
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:59