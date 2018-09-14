Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность

Видео показывает испытание Poco F1 в рамках проведения многих тестов. Первым стала проверка дисплея, защищенного стеклом Gorilla Glass. Последнее должно быть устойчив к царапинам от ключей и монет, расположенных в карманах пользователя. При этом во время теста указано, что телефон отличается слабой водостойкостью, а пластиковый корпус заметно менее устойчив к царапинам, нежели металл либо стекло. Дактилоскопический сканер оказался достаточно хорошо защищен от разного рода повреждений.Ключевой частью проверки долговечности стало испытание на изгиб, которое проводилось последним. Смартфон Poco F1 прошел 4 испытания на изгиб и не продемонстрировал никаких повреждений., – отметил блогер в своём видеообзоре.