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Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность

Смартфон Xiaomi Poco F1 был проверен на прочность в рамках серии тестов. На YouTube-канале JerryRigEverything оценил долговечность устройства и заявил, что девайс может занять одну из первых строчек в рейтинге наиболее прочных гаджетов.

Xiaomi Poco F1 прошел серию тестов на прочность


Видео показывает испытание Poco F1 в рамках проведения многих тестов. Первым стала проверка дисплея, защищенного стеклом Gorilla Glass. Последнее должно быть устойчив к царапинам от ключей и монет, расположенных в карманах пользователя. При этом во время теста указано, что телефон отличается слабой водостойкостью, а пластиковый корпус заметно менее устойчив к царапинам, нежели металл либо стекло. Дактилоскопический сканер оказался достаточно хорошо защищен от разного рода повреждений.



Ключевой частью проверки долговечности стало испытание на изгиб, которое проводилось последним. Смартфон Poco F1 прошел 4 испытания на изгиб и не продемонстрировал никаких повреждений.

«Poco F1 может стать одним из наиболее конструктивных смартфонов марки Xiaomi за всю историю работы компании», – отметил блогер в своём видеообзоре.

 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:01
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