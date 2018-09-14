"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max

iPhone Xs Max в первую очередь отличается довольно крупным корпусом. Несмотря на это, в руке он лежит приятно и удобно за счет округлых краев. Также смартфон имеет определенные сходства с представителями линейки шестого и седьмого поколений. По весу его можно сравнить с любым другим представителем серии. Также компания решила вернуться к использованию в дизайне полосок на боковых панелях, в последний раз появлявшихся на iPhone 6. В целом, визуальная составляющая флагмана действительно улучшилась, став отражением его стоимости и статуса.Диагональ экрана у iPhone Xs Max составляет 6,5 дюйма. По габаритам его можно сравнить iPhone 8 Plus, но новый девайс стал немного шире, ввиду чего изменилось и соотношение сторон дисплея. Разработчики решили максимально приблизить смартфон к фаблету, сохранив его лучшие черты. Дисплей смартфона выполнен по стандарту OLED с плотностью пикселей 458 ppi. Благодаря защите от внешних факторов стандарта IP68 устройство можно погружать в воду более чем на 30 минут на глубину до 2 метров. При этом смартфон сохраняет весь базовый функционал, за исключением воспроизведения музыки и звуков.На передней палении смартфона, как и в его предыдущей версии, осталась «монобровь». Представители компании в ходе презентации отметили, что изначально планировалось сделать небольшой вырез в верхней части, но позднее от этой идеи решили отказаться для того, чтобы сохранить функционал передней камеры и переговорного динамика. Кроме того, на «моноброви» разместился и сенсор, сканирующий лицо владельца, ввиду чего изменять концепцию внешнего вида дисплея Apple пока не собирается. Особенностями экрана смартфона также стали поддержка стандартов Dolby Vision и HDR10. Благодаря технологии True Tone камера, расположенная на передней панели, также делает отличные снимки, вне зависимости от освещения, так как баланс белого настраивается автоматически. Также смартфон отличается удобным приложением для камеры.iPhone Xs Max работает на базе процессора A12 Bionic, ставшего продолжателем 12-й линейки чипов разработки Apple. Вокруг него была масса споров, так как прибор на самом деле имеет незначительную мощность, но позиционируется в качестве флагманского. Специалисты Apple отметили, что устройство функционирует совместно с операционной системой смартфона, ввиду чего рассматривать его, как отдельную составляющую, не совсем правильно. Он включает в себя шестиядерный CPU и четырехъядерный GPU, имея примерно в два раза большую производительность, чем его предшественник. Благодаря этому нововведению в смартфоне будут работать быстрее Face ID, Animoji, дополненная реальность и масса других интересных функций. Представители Apple в интервью уже после презентации iPhone Xs Max отметили, что изначально не собирались перегружать устройства функционалом, так как модель S по сути является продолжателем поколения X. Визуально устройство не должно иметь отличия от первоисточника. iPhone Xs Max благодаря большему аккумулятору сможет работать до 25 часов в режиме разговора с беспроводной гарнитурой, до 13 часов в режиме интернета и до 15 часов воспроизведения видео. За экономию энергии также отвечает и адаптивная операционная система iOS, недавно получившая обновление.Камера iPhone Xs Max получила двойной модуль с разрешением на 12 и 12 мегапикселей. Первый модуль имеет широкоугольный тип и будет при необходимости активироваться отдельно. Кроме того, камера обладает двукратным оптическим зумом, который по возможностям сопоставим с профессиональным. Разрешение передней камеры на смартфоне составляет 7 мегапикселей, но она получила функцию программной стабилизации и увеличения резкости. При помощи нее соответствующие утилиты будут создавать Animoji и Memoji. iPhone Xs Max будет доступен в серебристом цвете, цвете «серый космос» и новом золотом оттенке. На рынке России его стоимость будет стартовать от 96 тысяч рублей в версии с 64 гигабайтами встроенной постоянной памяти.