В Москве медики достали из мужчины 2 бильярдных шара

В соответствии со словами пациента, он распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым и его подругой. Пациент ничего не помнит о том, что происходило во время застолья.Медики предоставили мужчине 47 лет требующуюся помощь. В настоящее время его здоровью угрозы нет.