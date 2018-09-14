В Москве медики достали из мужчины 2 бильярдных шара
Медики извлекли 2 бильярдных шара из москвича. Операция проводилась ночью на 13 сентября.
В соответствии со словами пациента, он распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым и его подругой. Пациент ничего не помнит о том, что происходило во время застолья.
Медики предоставили мужчине 47 лет требующуюся помощь. В настоящее время его здоровью угрозы нет.
В соответствии со словами пациента, он распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым и его подругой. Пациент ничего не помнит о том, что происходило во время застолья.
Медики предоставили мужчине 47 лет требующуюся помощь. В настоящее время его здоровью угрозы нет.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:22