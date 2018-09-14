В Подмосковье мужчина умер после успокоительного укола

Врачей скорой помощи вызвали родители 29-летнего мужчины, которые были обеспокоены его неадекватным поведением. Агрессивное поведение пациента не оставляло медикам другого выхода, как сделать ему укол, содержащий успокоительный состав лекарственных средств. Только через несколько часов после введения препарата, он скончался.По месту жительства погибшего изъята бутылка, наполненная неизвестным подозрительным веществом растительного происхождения. Точный ее состав и возможные последствия для здоровья от содержимого, определит экспертиза.