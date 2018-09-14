В Тольятти уголовник изнасиловал девушку 17 лет в своей квартире

, - отмечают СМИ со ссылкой на собственный источник.Подозреваемого задержали и взяли под стражу. В СУ СКР утвердили процессуальное решение относительно произошедшего. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй 131 в составе УК РФ, описывающей «изнасилование». На сегодня правооохранители продолжают расследование по данному делу.