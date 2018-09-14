В Тольятти уголовник изнасиловал девушку 17 лет в своей квартире
В Тольятти мужчина изнасиловал девушку 17 лет в собственной квартире. Следствие открыло уголовное дело по факту преступления, совершенного 6 сентября. Правоохранители получили информацию о том, что ночью в квартире было совершено нападение на несовершеннолетнюю местную жительницу.
«В преступлении подозревается таджик 27 лет с паспортом гражданина РФ. Инцидент случился в его квартире. Злоумышленник имеет две судимости: по факту грабежа и за причинение вреда здоровью средней тяжести», - отмечают СМИ со ссылкой на собственный источник.
Подозреваемого задержали и взяли под стражу. В СУ СКР утвердили процессуальное решение относительно произошедшего. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй 131 в составе УК РФ, описывающей «изнасилование». На сегодня правооохранители продолжают расследование по данному делу.
«В преступлении подозревается таджик 27 лет с паспортом гражданина РФ. Инцидент случился в его квартире. Злоумышленник имеет две судимости: по факту грабежа и за причинение вреда здоровью средней тяжести», - отмечают СМИ со ссылкой на собственный источник.
Подозреваемого задержали и взяли под стражу. В СУ СКР утвердили процессуальное решение относительно произошедшего. Открыто уголовное дело в соответствии со статьёй 131 в составе УК РФ, описывающей «изнасилование». На сегодня правооохранители продолжают расследование по данному делу.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:22