«Он пытается меня найти»: Госпитализированная экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк боится преследований Александра Серова

«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», - сообщила бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

«Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?», - сообщил Александр Серов, после чего бывшая участница «Дома-2» не смогла больше держать свои эмоции под контролем и, схватившись с места, попробовала вылить на своего врага стакан воды.

«Я постоянно плачу, мне страшно. Он пытается меня найти. Он всем звонит и спрашивает, где я. Его люди караулят возле подъезда. У меня с собой практически нет вещей, но я боюсь возвращаться домой», - в слезах заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

«Боже спаси меня!», - несколько часов назад Дарья Друзьяк написала у себя на страничке в социальной сети Instagram.

Распрощавшись в конце лета со скандальным телепроектом «Дом-2» 29-летняя Дарья Друзьяк, по-видимому, не захотела больше возвращаться в свой родной небольшой городок, где она снова начнет жить обычной жизнью. По крайней мере, едва оказавшись за Периметром, скандальная участница реалити-шоу угодила в центр нового невероятно громкого скандала.На протяжении уже нескольких дней общественность то и делает, что увлеченно обсуждает любовную связь 29-летней бывшей участницы «Дома-2» и 64-летнего российского артиста. По словам привлекательной блондинки, она не только состояла в интимных и романтических отношениях с музыкантом.Оказывается, что Дарья Друзья готовилась к тому, чтобы в ближайшее время подарить своему новому возлюбленному очередного наследника. Стоит отметить, что в социальных сетях неоднократно поднималась тема детей Александра Серова. Поговаривают, что музыкант уже давно является многодетным «папашей».И пока большое количество верных поклонников Дарьи Друзьяк продолжают сочувствовать судьбе своей любимицы, «облапошить» детектор лжи блондинке все-таки не получилось. В результате полиграф засвидетельствовал, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» не только во многом врет, но еще и не беременна.А вот очередная встреча с прославленным российским музыкантом Александром Серовым все-таки довела Дарью Друзьяк до больничной палаты. Во время многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым блондинка упала в обморок, после чего девушке сразу же вызвали скорую помощь.По словам Дарьи Друзьяк, она настолько сильно влюбилась в Александра Серова, что напрочь забыла о такой огромной разнице в возрасте, как тридцать пять лет. Из рассказа экс-звезды «Дома-2» становится понятно, что в их взаимоотношениях с российским музыкантом все было более чем просто очень хорошо.29-летняя блондинка даже жила в роскошном загородном особняке Народного артиста Российской Федерации. Дарья верила, что совсем скоро она станет супругой Серова и даже подарит ему еще одного ребенка.Как бы там ни было, но сам Александр Серов слова Дарьи Друзьяк по-прежнему напрочь опровергает. Российский музыкант как и прежде нелестно высказывается не только в сторону бывшей участницы «Дома-2», но в отношении ее матери. Артист до сих пор утверждает, что хотел просто немного помочь экс-звезде реалити-шоу, когда та осталась жить в таких ужасных условиях, а в награду девушка испоганила его имя.На данный момент Дарья Друзьяк признается, что очень боится того, что Александр Серов начнет различными способами и методами мстить ей. По словам блондинки, российский артист на сегодняшний день активно пытается отыскать ее и узнать адрес где она находится, а его сотрудники то и дело следят за ее подъездом.Экс-звезда телестройки «Дом-2» просто-таки убеждена, что у Александра Серова есть немало связей с преступными группировками, которые тоже активно пытаются узнать, где она сейчас находится. Дарья Друзьяк не единожды отмечала и обозначала на телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на то, что Народный артист России является невероятно безжалостным и мстительным человеком.К слову, съемочная площадка многими любимой телепрограммы «Прямой эфир» не видала таких уголовных обвинений, воплей и потоков слез даже во времена скандальных выпусков с участием той самой якобы изнасилованной Дианы Шурыгиной. Вероятней всего, что все вышеперечисленное и стало причиной того, что рейтинги телепередачи просто «взлетели до небес».Нужно сказать, что сейчас Дарья Друзьяк находится в больнице. У девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам блондинки, у нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб левого бедра. Девушка на данный момент страдает от постоянных панических атак и по-прежнему уверена, что находится в интересном положении, несмотря даже на то, что врачи не обнаружили гормональных признаков беременности.