«Он пытается меня найти»: Госпитализированная экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк боится преследований Александра Серова
Бывшая участница прославленного реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзьяк недавно во всеуслышание заявила, что ранее состояла в интимных отношениях со скандально-известным российским музыкантом Александром Серовым. На сегодняшний день обворожительная блондинка находится в больнице.
Распрощавшись в конце лета со скандальным телепроектом «Дом-2» 29-летняя Дарья Друзьяк, по-видимому, не захотела больше возвращаться в свой родной небольшой городок, где она снова начнет жить обычной жизнью. По крайней мере, едва оказавшись за Периметром, скандальная участница реалити-шоу угодила в центр нового невероятно громкого скандала.
На протяжении уже нескольких дней общественность то и делает, что увлеченно обсуждает любовную связь 29-летней бывшей участницы «Дома-2» и 64-летнего российского артиста. По словам привлекательной блондинки, она не только состояла в интимных и романтических отношениях с музыкантом.
Оказывается, что Дарья Друзья готовилась к тому, чтобы в ближайшее время подарить своему новому возлюбленному очередного наследника. Стоит отметить, что в социальных сетях неоднократно поднималась тема детей Александра Серова. Поговаривают, что музыкант уже давно является многодетным «папашей».
И пока большое количество верных поклонников Дарьи Друзьяк продолжают сочувствовать судьбе своей любимицы, «облапошить» детектор лжи блондинке все-таки не получилось. В результате полиграф засвидетельствовал, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» не только во многом врет, но еще и не беременна.
А вот очередная встреча с прославленным российским музыкантом Александром Серовым все-таки довела Дарью Друзьяк до больничной палаты. Во время многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым блондинка упала в обморок, после чего девушке сразу же вызвали скорую помощь.
По словам Дарьи Друзьяк, она настолько сильно влюбилась в Александра Серова, что напрочь забыла о такой огромной разнице в возрасте, как тридцать пять лет. Из рассказа экс-звезды «Дома-2» становится понятно, что в их взаимоотношениях с российским музыкантом все было более чем просто очень хорошо.
29-летняя блондинка даже жила в роскошном загородном особняке Народного артиста Российской Федерации. Дарья верила, что совсем скоро она станет супругой Серова и даже подарит ему еще одного ребенка.
Как бы там ни было, но сам Александр Серов слова Дарьи Друзьяк по-прежнему напрочь опровергает. Российский музыкант как и прежде нелестно высказывается не только в сторону бывшей участницы «Дома-2», но в отношении ее матери. Артист до сих пор утверждает, что хотел просто немного помочь экс-звезде реалити-шоу, когда та осталась жить в таких ужасных условиях, а в награду девушка испоганила его имя.
На данный момент Дарья Друзьяк признается, что очень боится того, что Александр Серов начнет различными способами и методами мстить ей. По словам блондинки, российский артист на сегодняшний день активно пытается отыскать ее и узнать адрес где она находится, а его сотрудники то и дело следят за ее подъездом.
Экс-звезда телестройки «Дом-2» просто-таки убеждена, что у Александра Серова есть немало связей с преступными группировками, которые тоже активно пытаются узнать, где она сейчас находится. Дарья Друзьяк не единожды отмечала и обозначала на телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на то, что Народный артист России является невероятно безжалостным и мстительным человеком.
К слову, съемочная площадка многими любимой телепрограммы «Прямой эфир» не видала таких уголовных обвинений, воплей и потоков слез даже во времена скандальных выпусков с участием той самой якобы изнасилованной Дианы Шурыгиной. Вероятней всего, что все вышеперечисленное и стало причиной того, что рейтинги телепередачи просто «взлетели до небес».
Нужно сказать, что сейчас Дарья Друзьяк находится в больнице. У девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам блондинки, у нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб левого бедра. Девушка на данный момент страдает от постоянных панических атак и по-прежнему уверена, что находится в интересном положении, несмотря даже на то, что врачи не обнаружили гормональных признаков беременности.
Распрощавшись в конце лета со скандальным телепроектом «Дом-2» 29-летняя Дарья Друзьяк, по-видимому, не захотела больше возвращаться в свой родной небольшой городок, где она снова начнет жить обычной жизнью. По крайней мере, едва оказавшись за Периметром, скандальная участница реалити-шоу угодила в центр нового невероятно громкого скандала.
На протяжении уже нескольких дней общественность то и делает, что увлеченно обсуждает любовную связь 29-летней бывшей участницы «Дома-2» и 64-летнего российского артиста. По словам привлекательной блондинки, она не только состояла в интимных и романтических отношениях с музыкантом.
Оказывается, что Дарья Друзья готовилась к тому, чтобы в ближайшее время подарить своему новому возлюбленному очередного наследника. Стоит отметить, что в социальных сетях неоднократно поднималась тема детей Александра Серова. Поговаривают, что музыкант уже давно является многодетным «папашей».
И пока большое количество верных поклонников Дарьи Друзьяк продолжают сочувствовать судьбе своей любимицы, «облапошить» детектор лжи блондинке все-таки не получилось. В результате полиграф засвидетельствовал, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» не только во многом врет, но еще и не беременна.
А вот очередная встреча с прославленным российским музыкантом Александром Серовым все-таки довела Дарью Друзьяк до больничной палаты. Во время многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым блондинка упала в обморок, после чего девушке сразу же вызвали скорую помощь.
«У меня критическое положение и мне нужна квалифицированная помощь. Я очень плохо себя чувствую, постоянные головные боли, помутнение рассудка, тошнота, головокружение, предобморочное состояние», - сообщила бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».
По словам Дарьи Друзьяк, она настолько сильно влюбилась в Александра Серова, что напрочь забыла о такой огромной разнице в возрасте, как тридцать пять лет. Из рассказа экс-звезды «Дома-2» становится понятно, что в их взаимоотношениях с российским музыкантом все было более чем просто очень хорошо.
29-летняя блондинка даже жила в роскошном загородном особняке Народного артиста Российской Федерации. Дарья верила, что совсем скоро она станет супругой Серова и даже подарит ему еще одного ребенка.
Как бы там ни было, но сам Александр Серов слова Дарьи Друзьяк по-прежнему напрочь опровергает. Российский музыкант как и прежде нелестно высказывается не только в сторону бывшей участницы «Дома-2», но в отношении ее матери. Артист до сих пор утверждает, что хотел просто немного помочь экс-звезде реалити-шоу, когда та осталась жить в таких ужасных условиях, а в награду девушка испоганила его имя.
«Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?», - сообщил Александр Серов, после чего бывшая участница «Дома-2» не смогла больше держать свои эмоции под контролем и, схватившись с места, попробовала вылить на своего врага стакан воды.
На данный момент Дарья Друзьяк признается, что очень боится того, что Александр Серов начнет различными способами и методами мстить ей. По словам блондинки, российский артист на сегодняшний день активно пытается отыскать ее и узнать адрес где она находится, а его сотрудники то и дело следят за ее подъездом.
«Я постоянно плачу, мне страшно. Он пытается меня найти. Он всем звонит и спрашивает, где я. Его люди караулят возле подъезда. У меня с собой практически нет вещей, но я боюсь возвращаться домой», - в слезах заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
Экс-звезда телестройки «Дом-2» просто-таки убеждена, что у Александра Серова есть немало связей с преступными группировками, которые тоже активно пытаются узнать, где она сейчас находится. Дарья Друзьяк не единожды отмечала и обозначала на телепередаче «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на то, что Народный артист России является невероятно безжалостным и мстительным человеком.
«Боже спаси меня!», - несколько часов назад Дарья Друзьяк написала у себя на страничке в социальной сети Instagram.
К слову, съемочная площадка многими любимой телепрограммы «Прямой эфир» не видала таких уголовных обвинений, воплей и потоков слез даже во времена скандальных выпусков с участием той самой якобы изнасилованной Дианы Шурыгиной. Вероятней всего, что все вышеперечисленное и стало причиной того, что рейтинги телепередачи просто «взлетели до небес».
Нужно сказать, что сейчас Дарья Друзьяк находится в больнице. У девушки возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам блондинки, у нее диагностировали сотрясение мозга и ушиб левого бедра. Девушка на данный момент страдает от постоянных панических атак и по-прежнему уверена, что находится в интересном положении, несмотря даже на то, что врачи не обнаружили гормональных признаков беременности.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:39