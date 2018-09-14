Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем выйдет в этом году
Представитель Huawei Ричард Ю уверил общественность в том, что складной смартфон с гибким дисплеем выйдет уже в этом году. Работа над созданием устройства идёт полным ходом, чтобы не отстать от конкурента – компании Samsung.
Южнокорейский бренд в первых числах сентября пообещал презентовать свой складной смартфон в ноябре этого года. Китайский производитель электроники Huawei не намерен оказываться позади и также собирается представить собственный аналог в этом году. По словам Ричарда Ю, полный переход пользователей от ПК на смартфоны до сих пор не состоялся, прежде всего, из-за маленьких дисплеев последних.
Южнокорейский бренд в первых числах сентября пообещал презентовать свой складной смартфон в ноябре этого года. Китайский производитель электроники Huawei не намерен оказываться позади и также собирается представить собственный аналог в этом году. По словам Ричарда Ю, полный переход пользователей от ПК на смартфоны до сих пор не состоялся, прежде всего, из-за маленьких дисплеев последних.
«Ситуация кардинально изменится, когда появятся девайсы со складными экранами», – уверен топ-менеджер.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:58