Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем выйдет в этом году

«Ситуация кардинально изменится, когда появятся девайсы со складными экранами», – уверен топ-менеджер.

Южнокорейский бренд в первых числах сентября пообещал презентовать свой складной смартфон в ноябре этого года. Китайский производитель электроники Huawei не намерен оказываться позади и также собирается представить собственный аналог в этом году. По словам Ричарда Ю, полный переход пользователей от ПК на смартфоны до сих пор не состоялся, прежде всего, из-за маленьких дисплеев последних.