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Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем выйдет в этом году

Представитель Huawei Ричард Ю уверил общественность в том, что складной смартфон с гибким дисплеем выйдет уже в этом году. Работа над созданием устройства идёт полным ходом, чтобы не отстать от конкурента – компании Samsung.

Складной смартфон от Huawei с гибким дисплеем выйдет в этом году


Южнокорейский бренд в первых числах сентября пообещал презентовать свой складной смартфон в ноябре этого года. Китайский производитель электроники Huawei не намерен оказываться позади и также собирается представить собственный аналог в этом году. По словам Ричарда Ю, полный переход пользователей от ПК на смартфоны до сих пор не состоялся, прежде всего, из-за маленьких дисплеев последних.

«Ситуация кардинально изменится, когда появятся девайсы со складными экранами», – уверен топ-менеджер.

 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:58
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