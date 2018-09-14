Пропавший в Тамбове 19-летний парень 4 месяца жил в лесу

Известно, что 4 мая 2018 года юноша покинул дом собственного знакомого, расположенного на улице Менделеева. После этого молодого человека больше не видели.Накануне парень возвратился домой и объяснил, что все время отсутствия проживал на территории лесного массива. Мотивы его поступка остаются невыясненными.