Пропавший в Тамбове 19-летний парень 4 месяца жил в лесу
Пропавший в Тамбове молодой человек 19 лет на протяжении 4 месяцев жил в лесном массиве. По факту его исчезновения правоохранительные органы открыли уголовное дело.
Известно, что 4 мая 2018 года юноша покинул дом собственного знакомого, расположенного на улице Менделеева. После этого молодого человека больше не видели.
Накануне парень возвратился домой и объяснил, что все время отсутствия проживал на территории лесного массива. Мотивы его поступка остаются невыясненными.
Известно, что 4 мая 2018 года юноша покинул дом собственного знакомого, расположенного на улице Менделеева. После этого молодого человека больше не видели.
Накануне парень возвратился домой и объяснил, что все время отсутствия проживал на территории лесного массива. Мотивы его поступка остаются невыясненными.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:44