Минобороны показало отражение ракет-невидимок системами ПВО

В рамках учений цели пытались совершить атаку на высокой скорости и высоте движения. Информация о них собиралась при помощи командных пунктов зенитных ракетных систем, а также комплексов С-400, С-300, «Бук» и «Тор».В рамках учений применялись и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Все оборонные системы смогли успешно обнаружить и уничтожить заданные цели. Добавим, что во время учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии военные использовали специальные мишени, которые имитировали ракеты с технологией «стелс».