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Минобороны показало отражение ракет-невидимок системами ПВО

Минобороны продемонстрировало отражение ракет-невидимок при помощи систем ПВО. Подчеркивается, что радиолокационные станции зафиксировали свыше 30 воздушных целей, которые затем смогли успешно уничтожить.

Минобороны показало отражение ракет-невидимок системами ПВО


В рамках учений цели пытались совершить атаку на высокой скорости и высоте движения. Информация о них собиралась при помощи командных пунктов зенитных ракетных систем, а также комплексов С-400, С-300, «Бук» и «Тор».

В рамках учений применялись и ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С». Все оборонные системы смогли успешно обнаружить и уничтожить заданные цели. Добавим, что во время учений «Восток-2018» на полигоне «Телемба» в Бурятии военные использовали специальные мишени, которые имитировали ракеты с технологией «стелс».

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:18
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