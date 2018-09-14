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Алексей Чадов появился с новой избранницей на светском мероприятии

Алексей Чадов появился на светском мероприятии со своей избранницей, моделью из Казани Лейсан Галимовой. Влюблённые посетили презентацию телеканала ТВ-3.

Алексей Чадов появился с новой избранницей на светском мероприятии


Спутница Алексея Чадова предстала перед общественностью в чёрном платье-комбинации, подчёркивающем достоинства её фигуры. Влюблённые не скрывали своих чувств, нежно обнимаясь при каждой возможности.

Алексей Чадов прожил в браке с актрисой Агнией Дитковските с 2012 по 2015 год. Плодом любви стало рождение сына Фёдора. Экс-супруги сохранили уважительные отношения ради воспитания совместного ребёнка.

 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 16:34
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