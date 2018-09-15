В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных кошмаров Стивена Кинга»

В шоурум Hyundai авто попало благодаря программе обмена Trade-in. Фронтальная часть транспортного средства использует оптику, имитирующую глаза рептилий, а заменой для радиаторной решетки выше бампера стали зубы. Капот по своему виду напоминает ноздри зверя. В конструкцию транспортного средства добавили баллон с углекислым газом, который используется для дым-машины.Помимо прочего, авто способно достаточно громко воспроизводить пугающие звуки за счет использования совершенной новой аудиосистемы. Под капотом размещен силовой агрегат объемом 6 литров, генерирующий 390 «лошадок». В паре с ним работает 6-диапазонная МКПП. Chevrolet SSR DinoSSauR реализуют в Техасе, а его заявленная стоимость составляет $32 тысячи.