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В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных кошмаров Стивена Кинга»

В интернете показали Chevrolet SSR, который появился в «ночных кошмарах Стивена Кинга». Во время мероприятия North Freeway Hyundai модели представили с названием DinoSSauR. Модель и в базовой модификации выглядит достаточно необычно, а после переработки стала намного более странной.

В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных кошмаров Стивена Кинга»


В шоурум Hyundai авто попало благодаря программе обмена Trade-in. Фронтальная часть транспортного средства использует оптику, имитирующую глаза рептилий, а заменой для радиаторной решетки выше бампера стали зубы. Капот по своему виду напоминает ноздри зверя. В конструкцию транспортного средства добавили баллон с углекислым газом, который используется для дым-машины.

Помимо прочего, авто способно достаточно громко воспроизводить пугающие звуки за счет использования совершенной новой аудиосистемы. Под капотом размещен силовой агрегат объемом 6 литров, генерирующий 390 «лошадок». В паре с ним работает 6-диапазонная МКПП. Chevrolet SSR DinoSSauR реализуют в Техасе, а его заявленная стоимость составляет $32 тысячи.

 
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Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:41
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