Составлен ТОП-5 иномарок с пробегом и ценой новой LADA Granta FL

В данном рейтинге лидером определен Mercedes-Benz Combi S203 2004 года выпуска, оснащенный 2,2-литровым дизельным двигателем, снабженным АКПП и производительностью 122 л.с. Стоимость этого автомобиля примерно 420000 руб.На втором месте расположилась Skoda Octavia 2012 года. Модель снабжена 102-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем, управляет которым МКПП. В авто установлен климат-контроль, индикаторы дождя и света, а так же система обогрева сидений. Данный автомобиль покупается за 445000 руб.Замыкается тройка ТОПа хэтчбеком из Америки Ford Focus. Выложив 460000 руб., автолюбитель получает агрегат 1,6-литрового объема на 104 «лошадках» и «роботе». Комфорт предоставляют кондиционер и датчик дождя.В следующий ТОП-5 уже входят BMW 3 Series 2006 года, а так же Jaguar XF 2009 года. Позиция первого определена, как альтернатива для LADA Granta FL, при стоимости 480000 руб. Подтверждает стоимость АКПП и 2,5-литровый 160-сильный двигатель. За вторую модель придется заплатить 605000 руб. Такие деньги позволят приобрести 4,2-литровый седан, мощность которого 416 «лошадок», управляемых АКПП.