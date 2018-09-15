Появилось первое изображение кроссовера Aston Martin Varekai
В Сети появилось первое изображение кроссовера Aston Martin Varekai. Оно создано независимыми экспертами.
Сведения о старте работ над внедорожником уже официально подтверждены, но особенности его внешнего облика держатся в тайне. Специалисты создали своё видение будущего Aston Martin Varekai, для чего взяли за основу автомодель DB11. Судя по фото, новинка соединит в себе традиционные черты продукции английской компании. Машине укоротят капот, для того чтобы увеличить внутреннее пространство, и сделают ветровое стекло более вертикальным.
Несмотря на то, что изображение кроссовера Aston Martin Varekai является предварительным, в его создании участвовали специалисты с большим опытом, а потому оно имеет много шансов оказаться максимально приближенным к действительности.
Сведения о старте работ над внедорожником уже официально подтверждены, но особенности его внешнего облика держатся в тайне. Специалисты создали своё видение будущего Aston Martin Varekai, для чего взяли за основу автомодель DB11. Судя по фото, новинка соединит в себе традиционные черты продукции английской компании. Машине укоротят капот, для того чтобы увеличить внутреннее пространство, и сделают ветровое стекло более вертикальным.
Несмотря на то, что изображение кроссовера Aston Martin Varekai является предварительным, в его создании участвовали специалисты с большим опытом, а потому оно имеет много шансов оказаться максимально приближенным к действительности.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 04:31