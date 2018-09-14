Volkswagen Golf вернулся на российский рынок спустя 2 года

Теперь авто поставляется с двумя бензиновыми силовыми агрегатами. Их производительность составляет 125 и 150 «лошадок». На выбор россиянам предложат 4 комплектации: Trendline стоимостью 1,43 млн рублей, Comfortline – 1,5 млн рублей, R-Line – 1,57 млн рублей, а также Highline – 1,65 млн рублей. Как отмечает пресс-центр Volkswagen, состав базовой комплектации Trendline включили электрообогрев наружных зеркал и подсветку Coming Home, оснащенную галогеновой оптикой головного света.Для Comfortline приготовили легкосплавные колесные диски Toronto 6.5Jx16, а также хромированные воздухозаборники. Версия R-Line дополнительно оснащена спойлером на задней двери, пакетом элементов для улучшения дизайна экстерьера, включая бампера с расширителями порогов R-Line. Для Highline представлена адаптивная светодиодная оптика головного света с дневными ходовыми огнями.Volkswagen Golf в начальной модификации Trendline оснастят креслами с обивкой тканью Pepper. Сидение водителя получит регулировку высоты и подогрев передних сидений. Из систем безопасности можно выделить наличие ESP, ABS, ASR, EDS, MSR, а также систему подруливания для всех версий сборки. При этом производитель обеспечил модель и электронным тормозом. Крепление Isofix позволит разместить на заднем ряду сразу 2 детских кресла. Автомобиль получил фронтальные подушки безопасности. Кроме того, все версии получат электронный иммобилайзер, индикатор снижения давления в шинах, систему предупреждения усталости водителя, датчик износа колодок, а также сигнал о незакрепленном ремне безопасности.Все модификации Golf, исключая Trendline, получат систему контроля дистанции Front Assist, а также механизм City Emergency Braking для экстренного торможения. Новинка получит 2-зонный климат-контроль типа Climatronic, электромеханический тормоз с механизмом Auto-Hold, обогреваемые форсунки для омывателя лобового стекла, функцию старт-стоп с возможностью рекуперации энергии, датчики парковки, аудиосистему Composition Media с дисплеем диагональю 8 дюймов и 8 динамиков.