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Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе с Владом Топаловым

Беременная Регина Тодоренко сообщила о скорой о свадьбе с Владом Топаловым. Экс-ведущая телепередачи «Орел и Решка» долгое время пыталась убедить поклонников, что несколько округлившийся живот - это просто иллюзия, формируемая из-за пышности нарядов.

Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе с Владом Топаловым


Собственные отношения с Владом Топаловым она старалась не афишировать, но периодически отправлялась с певцом в романтические путешествия.

«Это положение столь нежное, это моё личное. Мне не слишком хочется выставлять его на всеобщее обозрение. У меня есть некоторое время, чтобы решить, где именно рожать, поэтому пока оставлю данный вопрос», — сообщила телеведущая в одном из интервью.

В соответствии со словами Регионы Тодоренко, свадьбу с Владом Топаловым она намерена сыграть в кругу наиболее близких людей. Сама церемония будет проводиться без спешки, в правильном и «клевом режиме». Не исключается, что для этого пара отправится в Италию либо Грецию.

В конце июля Тодоренко с Топаловым отправились в совместный отпуск. Они выбрали для своего отдыха один из наиболее дорогостоящих курортов мира на острове Корсика. Именно там певец сделал избраннице предложение.

 
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ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:07
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