Беременная Регина Тодоренко рассказала о свадьбе с Владом Топаловым

Собственные отношения с Владом Топаловым она старалась не афишировать, но периодически отправлялась с певцом в романтические путешествия., — сообщила телеведущая в одном из интервью.В соответствии со словами Регионы Тодоренко, свадьбу с Владом Топаловым она намерена сыграть в кругу наиболее близких людей. Сама церемония будет проводиться без спешки, в правильном и «клевом режиме». Не исключается, что для этого пара отправится в Италию либо Грецию.В конце июля Тодоренко с Топаловым отправились в совместный отпуск. Они выбрали для своего отдыха один из наиболее дорогостоящих курортов мира на острове Корсика. Именно там певец сделал избраннице предложение.