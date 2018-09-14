В Самаре грабитель порезал двух женщин в магазине

Около 22:00 грабитель ворвался в супермаркет и стал требовать от продавца выручку. После отказа женщины отдавать деньги, мужчины нанес несколько ножевых ранений покупательнице находящийся у него в заложника. Продавец пыталась самостоятельно расправиться с грабителем, вооружившись шваброй, но тот дал отпор и нанес ей несколько ударов ножом в область грудной клетки. После чего завладев деньгами скрылся в неизвестном направлении. Все произошедшее попало на камеру видеонаблюдения магазина.Правоохранительные органы уже составили фоторобот налетчика. В настоящий момент жизни женщин ничего не угрожает.