Андрей Малахов проводит отпуск с телеведущей Александрой Буратаевой

В рамках нового проекта ведущий приехал к своей экс-коллеге Александрой Буратаевой, которая ранее пользовалась огромной популярностью. Сейчас она является собственницей арт-салона, в который и пригласила Андрея Малахова. Российский ведущий под руководством Александры сам изготовил, а потом разрисовал вазу. Весь этот творческий процесс Буратаева запечатлела на видео и опубликовала на своей странице в Instagram. Многие подписчики отметили, что экс-ведущая очень красива и замечательно вела программы. Некоторые фолловеры пошутили, что Малахов должен был написать: «Наташа, прости».Нашлись и те поклонники телеведущего, которые предположили, что известный телеведущий решил уехать в отпуск в разгар телевизионного сезона, так как в последнее время скандальность его шоу «Прямой эфир» просто зашкаливала. Недавно в студии во время съемок завязалась драка между бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Дарьей Друзьяк и помощником знаменитого артиста. Девушка обвинила певца Александра Серова в том, что он ее изнасиловал, в результате чего на данный момент она ждет ребенка.