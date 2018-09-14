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Андрей Малахов проводит отпуск с телеведущей Александрой Буратаевой

Шоумен Андрей Малахов в начале телевизионного сезона внезапно покинул Россию и проводит свой отпуск в Грузии с телеведущей Александрой Буратаевой. Ранее в своем микроблоге Instagram он опубликовал снимки из Тбилиси, на которых можно было рассмотреть брендированный автобус с надписью: «В отпуск с Андреем Малаховым».

Андрей Малахов проводит отпуск с телеведущей Александрой Буратаевой


В рамках нового проекта ведущий приехал к своей экс-коллеге Александрой Буратаевой, которая ранее пользовалась огромной популярностью. Сейчас она является собственницей арт-салона, в который и пригласила Андрея Малахова. Российский ведущий под руководством Александры сам изготовил, а потом разрисовал вазу. Весь этот творческий процесс Буратаева запечатлела на видео и опубликовала на своей странице в Instagram. Многие подписчики отметили, что экс-ведущая очень красива и замечательно вела программы. Некоторые фолловеры пошутили, что Малахов должен был написать: «Наташа, прости».

Нашлись и те поклонники телеведущего, которые предположили, что известный телеведущий решил уехать в отпуск в разгар телевизионного сезона, так как в последнее время скандальность его шоу «Прямой эфир» просто зашкаливала. Недавно в студии во время съемок завязалась драка между бывшей участницей реалити-шоу «Дом-2» Дарьей Друзьяк и помощником знаменитого артиста. Девушка обвинила певца Александра Серова в том, что он ее изнасиловал, в результате чего на данный момент она ждет ребенка.

 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:46
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