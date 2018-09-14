Apple на видео показали возможности установленной на iPhone XS и XS Max камеры

Apple объявила, что устройства iPhone XS наделили двойными камерами с модернизированными объективами, неиспользуемыми раньше программными возможностями. Специалисты DxOMark более доступней познакомят с плюсами и минусами устройств. Однако тестирование новинок ещё не началось. Лучшая камера пока установлена в устройстве Huawei P20 Pro.Специалистами Apple тестирование камер проведено было в своих лабораториях. Эксперты для этого создали разные условия с использованием воды, металлов, красок и прочих материалов. Видеоролик демонстрирует возможности, а также разные режимы камеры.