Певец Данко после скандального ухода из семьи стал депутатом
Певец Данко после скандального разрыва отношений с супругой стал депутатом. Его супруга воспитывает 2-х дочерей. Экс-супруга отказалась от алиментов, как и от судебных процессов, а артист появляется на публике с другими девушками и развивает политическую карьеру.
Как сообщают СМИ, Данко был избран на пост депутата первого округа Десеновского поселения, являющегося частью Новомосковского административного округа города Москвы. В одном из интервью певец сообщил, что теперь его ждет большое количество работы. Он планирует заниматься развитием медицины в подконтрольном округе.
«В моём поселении, к большому сожалению, очень слабая медицина. Заметна нехватка врачей общей практики. В планах открытие нескольких доступных клиник, а также создание неврологического центра в экс-лагере для детей “Юность”. Работы ждет впереди очень много, об этом можно достаточно долго говорить», - отметил Данко во время общения с журналистами.
Как сообщают СМИ, Данко был избран на пост депутата первого округа Десеновского поселения, являющегося частью Новомосковского административного округа города Москвы. В одном из интервью певец сообщил, что теперь его ждет большое количество работы. Он планирует заниматься развитием медицины в подконтрольном округе.
«В моём поселении, к большому сожалению, очень слабая медицина. Заметна нехватка врачей общей практики. В планах открытие нескольких доступных клиник, а также создание неврологического центра в экс-лагере для детей “Юность”. Работы ждет впереди очень много, об этом можно достаточно долго говорить», - отметил Данко во время общения с журналистами.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:58