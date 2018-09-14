Певец Данко после скандального ухода из семьи стал депутатом

Как сообщают СМИ, Данко был избран на пост депутата первого округа Десеновского поселения, являющегося частью Новомосковского административного округа города Москвы. В одном из интервью певец сообщил, что теперь его ждет большое количество работы. Он планирует заниматься развитием медицины в подконтрольном округе., - отметил Данко во время общения с журналистами.