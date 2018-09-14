АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом видео с презентации
EUR 79.77 USD 68.64
Курс валют на 14.09.2018

Певец Данко после скандального ухода из семьи стал депутатом

Певец Данко после скандального разрыва отношений с супругой стал депутатом. Его супруга воспитывает 2-х дочерей. Экс-супруга отказалась от алиментов, как и от судебных процессов, а артист появляется на публике с другими девушками и развивает политическую карьеру.

Певец Данко после скандального ухода из семьи стал депутатом


Как сообщают СМИ, Данко был избран на пост депутата первого округа Десеновского поселения, являющегося частью Новомосковского административного округа города Москвы. В одном из интервью певец сообщил, что теперь его ждет большое количество работы. Он планирует заниматься развитием медицины в подконтрольном округе.

«В моём поселении, к большому сожалению, очень слабая медицина. Заметна нехватка врачей общей практики. В планах открытие нескольких доступных клиник, а также создание неврологического центра в экс-лагере для детей “Юность”. Работы ждет впереди очень много, об этом можно достаточно долго говорить», - отметил Данко во время общения с журналистами.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:58
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Volkswagen Golf вернулся на российский рынок
Певец Данко после скандального ухода из семьи
В Санкт-Петербурге задержали убийцу 25-летней
В Самаре грабитель порезал двух женщин в магазине
Специалисты сообщили о странах, где наиболее
В России перекупщики продают новый iPhone за
В Ярославской области пропавшего мужчину нашли
В России самым распространенным LCV стал GAZ 3302
В России подешевели iPhone 7 и iPhone 8
В Санкт-Петербурге женщина заморила голодом
Ученые: Нибиру станет активной 22 сентября
Финалистка «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро
Фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет
Уфимцы обменяли диваны, микроволновки и обувь на
Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец до сих
Уфолог нашел на снимках Марса антикварную вазу
Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже
Марина Зудина провела 103 дня в реанимации рядом
В Туле напротив детского сада нашли окровавленный
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня: «Я долго не
Эксперты: В Москве прогнозируется снижение цен на
Эксперты составили список доступных аналогов
Уфологи назвали места с подводными базами
Toyota оборудует авто для России противоугонными
Дмитрий Маликов пожаловался в Twitter на проблемы
IPhone Xs оказался недоступным для предзаказа в
В Россию привезли юбилейные версии Land Rover
Ученые: Зубная паста может помочь при борьбе с
В Благовещенске ищут сбежавшего из дому
iPhone Xs and iPhone Xs Max появились на живом
Просмотреть все новости