Названа опасность возникающей после еды усталости

Немецкий диетолог Йоханна Санднер отметила: процесс пищеварения требует существенных затрат энергии, направляя к желудку и кишечнику значительный приток крови. Из-за этого мозг получает недостаточно кислорода, потому человек после приёма пищи может чувствовать себя усталым. Однако в определённых случаях такое ощущение может свидетельствовать о начинающемся диабете II типа.Известно, что после еды уровень сахара в крови повышается. Если эти скачки значительные и их не приводить в норму (посредством пищевого инсулина), со временем может ухудшаться память и зрение, развиваться патологии органов сердечно-сосудистой системы.