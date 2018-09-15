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Названа опасность возникающей после еды усталости

Научные сотрудники Майнцского университета в Германии выяснили, что усталость, возникающая после еды, порой может сигнализировать о повышении в крови сахара и развитии диабета. Однако в большинстве случаев данный симптом не несёт угрозы здоровью.

Названа опасность возникающей после еды усталости


Немецкий диетолог Йоханна Санднер отметила: процесс пищеварения требует существенных затрат энергии, направляя к желудку и кишечнику значительный приток крови. Из-за этого мозг получает недостаточно кислорода, потому человек после приёма пищи может чувствовать себя усталым. Однако в определённых случаях такое ощущение может свидетельствовать о начинающемся диабете II типа.

Известно, что после еды уровень сахара в крови повышается. Если эти скачки значительные и их не приводить в норму (посредством пищевого инсулина), со временем может ухудшаться память и зрение, развиваться патологии органов сердечно-сосудистой системы.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 06:01
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