В Санкт-Петербурге задержали убийцу 25-летней девушки

В пресс-центре городского СКР отметили, что предварительные данные указывают на причастность задержанного. По версии правоохранителей мужчина во время ссоры задушил потерпевшую, после чего скрылся с места случившегося.Установлено, что погибшая прибыла в Санкт-Петербург из Коми. Было открыто уголовное дело. Решается вопрос касательно ареста злоумышленника, а также предъявлении ему обвинения.