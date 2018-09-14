В Санкт-Петербурге задержали убийцу 25-летней девушки
В Санкт-Петербурге местного жителя 26 лет задержали по подозрению в убийстве девушки 25 лет. Дело открыто по факту нападения, совершенного 10 сентября.
В пресс-центре городского СКР отметили, что предварительные данные указывают на причастность задержанного. По версии правоохранителей мужчина во время ссоры задушил потерпевшую, после чего скрылся с места случившегося.
Установлено, что погибшая прибыла в Санкт-Петербург из Коми. Было открыто уголовное дело. Решается вопрос касательно ареста злоумышленника, а также предъявлении ему обвинения.
В пресс-центре городского СКР отметили, что предварительные данные указывают на причастность задержанного. По версии правоохранителей мужчина во время ссоры задушил потерпевшую, после чего скрылся с места случившегося.
Установлено, что погибшая прибыла в Санкт-Петербург из Коми. Было открыто уголовное дело. Решается вопрос касательно ареста злоумышленника, а также предъявлении ему обвинения.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:46