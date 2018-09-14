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В Ярославской области пропавшего мужчину нашли мертвым

В Рыбинске Ярославской области обнаружили тело пропавшего мужчины. Первичный осмотр не показал признаков насилия. Отмечается, что пропавший 53 лет был обнаружен поблизости ТЦ «Космос».

В Ярославской области пропавшего мужчину нашли мертвым


В соответствии со словами родственников погибшего, он недавно перенес инсульт, а также нуждался в получении медпомощи. Мужчина никогда не отправлялся на улицу в одиночку, однако в день исчезновения вышел из подъезда первым. При этом пока спускалась его дочь, он исчез.

«Тело было обнаружено в кустах на открытой местности. Следы насильственной смерти не были выявлены», - отметили в СУ СКР по Ярославской области.

На текущий момент реализуется проверка по данному факту. Уточняются все подробности случившегося.

 
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Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:25
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