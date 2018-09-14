В Ярославской области пропавшего мужчину нашли мертвым

В соответствии со словами родственников погибшего, он недавно перенес инсульт, а также нуждался в получении медпомощи. Мужчина никогда не отправлялся на улицу в одиночку, однако в день исчезновения вышел из подъезда первым. При этом пока спускалась его дочь, он исчез., - отметили в СУ СКР по Ярославской области.На текущий момент реализуется проверка по данному факту. Уточняются все подробности случившегося.