В Ярославской области пропавшего мужчину нашли мертвым
В Рыбинске Ярославской области обнаружили тело пропавшего мужчины. Первичный осмотр не показал признаков насилия. Отмечается, что пропавший 53 лет был обнаружен поблизости ТЦ «Космос».
В соответствии со словами родственников погибшего, он недавно перенес инсульт, а также нуждался в получении медпомощи. Мужчина никогда не отправлялся на улицу в одиночку, однако в день исчезновения вышел из подъезда первым. При этом пока спускалась его дочь, он исчез.
«Тело было обнаружено в кустах на открытой местности. Следы насильственной смерти не были выявлены», - отметили в СУ СКР по Ярославской области.
На текущий момент реализуется проверка по данному факту. Уточняются все подробности случившегося.
В соответствии со словами родственников погибшего, он недавно перенес инсульт, а также нуждался в получении медпомощи. Мужчина никогда не отправлялся на улицу в одиночку, однако в день исчезновения вышел из подъезда первым. При этом пока спускалась его дочь, он исчез.
«Тело было обнаружено в кустах на открытой местности. Следы насильственной смерти не были выявлены», - отметили в СУ СКР по Ярославской области.
На текущий момент реализуется проверка по данному факту. Уточняются все подробности случившегося.
Происшествия
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:25