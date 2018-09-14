В России перекупщики продают новый iPhone за полмиллиона рублей

Флагман iPhone Xs перекупщики продают в два раза дороже, чем была заявлена официальная стоимость. Версия iPhone Xs Max на 512 Гб стоит 500 000 рублей. Согласно обещаниям предпринимателей, новинки Apple должны появиться за неделю до официального начала продаж. Однако за это предлагают доплатить. После презентации «яблочниками» флагмана iPhone XS, бюджетного iPhone XR, iPhone XS Max на 6,5-дюймов появилось огромное количество объявлений такого характера. Модели в Россию попадут 28 сентября. Версия iPhone XR появится на 2 дня раньше.Официальная цена iPhone XS, а также XS Max составляет от 87 900 до 127 900 рублей. В сетевых ресурсах их предлагают в районе 110 – 200 тыс рублей. Бюджетная версия смартфона XR перекупщиками оценена в 85 000 рублей. А вот разработчики просят за эту версию на 31% меньше. Одним из предпринимателей было предложено привести за 500 000 рублей версию iPhone XS Max на 512 Гб из Китая.