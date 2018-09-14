В России подешевели iPhone 7 и iPhone 8
В преддверии выхода новинок от Apple модели iPhone 7 и iPhone 8 начинаю стремительно дешеветь. Первый смартфон можно приобрести за 39 тысячи, второй – за 52 тысячи рублей.
Речь идёт об iPhone 7 с 32 гигабайтами ПЗУ и iPhone 8 с 64 гигабайтами флеш-памяти. Старые цены этих гаджетов, соответственно, 44 тысячи и 57 тысяч рублей.
По мнению специалистов, тенденция к удешевлению предыдущих моделей Apple-устройств в России сохранится.
Речь идёт об iPhone 7 с 32 гигабайтами ПЗУ и iPhone 8 с 64 гигабайтами флеш-памяти. Старые цены этих гаджетов, соответственно, 44 тысячи и 57 тысяч рублей.
По мнению специалистов, тенденция к удешевлению предыдущих моделей Apple-устройств в России сохранится.
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:10