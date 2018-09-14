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Ученые нашли гены старения

Специалисты из Эксетерского университета в Великобритании вычислили группу генов, которые имеют ключевую роль в процессах старения. Они обеспечивают факторы сплайсинга — молекулы, ответственные за созревание информационной РНК.

Ученые нашли гены старения


Сам процесс сплайсинга представляет собой вырезание нуклеотидных последовательностей из состава общей молекулы РНК, а также объединение оставшихся в единую цепочку, что завершается формированием единой молекулы. Соответственно, интроны не имеют в себе информации касательно аминокислотной последовательности белка. Периодически происходит альтернативный сплайсинг, когда производится вырезка экзонов либо оставляются исключительно интроны, вследствие чего один и тот же ген способен проводить кодирование различные полипептидов. Важную роль в данном процессе играют сплайсосомы, представляющие собой комплексы из белков и РНК.

Факторы сплайсинга, влияющие на показатели активности сплайсосомы контролируются иными соединениями - факторами транскрипции. Последние связываются с ДНК и могут проводить активизацию либо отключение соответствующих генов. Как выяснили ученые, блокирование сигнальных путей AKT и ERK приводит к уменьшению количества стареющих клеток, а также вызывает омоложение клеточных культур. Такого эффекта можно добиться посредством ингибирования ключевых компонентов данных путей. Речь касается генов ETV6 и FOX01, которые обеспечивают кодирование такого рода факторов транскрипции. Ученые подчеркивают, что это приводит к контролю роста числа факторов сплайсинга. Эксперты выразили надежду, что по итогам исследования им удастся создать методы противостояния старению и сопутствующим проблемам в организме.

 
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Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:46
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