Ученые нашли гены старения

Сам процесс сплайсинга представляет собой вырезание нуклеотидных последовательностей из состава общей молекулы РНК, а также объединение оставшихся в единую цепочку, что завершается формированием единой молекулы. Соответственно, интроны не имеют в себе информации касательно аминокислотной последовательности белка. Периодически происходит альтернативный сплайсинг, когда производится вырезка экзонов либо оставляются исключительно интроны, вследствие чего один и тот же ген способен проводить кодирование различные полипептидов. Важную роль в данном процессе играют сплайсосомы, представляющие собой комплексы из белков и РНК.Факторы сплайсинга, влияющие на показатели активности сплайсосомы контролируются иными соединениями - факторами транскрипции. Последние связываются с ДНК и могут проводить активизацию либо отключение соответствующих генов. Как выяснили ученые, блокирование сигнальных путей AKT и ERK приводит к уменьшению количества стареющих клеток, а также вызывает омоложение клеточных культур. Такого эффекта можно добиться посредством ингибирования ключевых компонентов данных путей. Речь касается генов ETV6 и FOX01, которые обеспечивают кодирование такого рода факторов транскрипции. Ученые подчеркивают, что это приводит к контролю роста числа факторов сплайсинга. Эксперты выразили надежду, что по итогам исследования им удастся создать методы противостояния старению и сопутствующим проблемам в организме.