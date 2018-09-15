Назван ТОП-10 самых распространенных японских легковых авто в России

Наиболее востребованной моделью оказалась Toyota Corolla. Это авто используют в количестве 704,4 тысячи единиц. На второй и третьей позициях находятся Toyota Camry с показателем 409 тысячи единиц и Toyota RAV4 с распространенностью в 377,6 тысяч авто. Последующие места в ТОП-10 разделили другие марки.Четвертую строчку занимает модель Mitsubishi Lancer в количестве 313,5 тысячи авто. На пятом месте находится Nissan Almera - 289,2 тысячи единиц. Следующие места заняли Nissan X-Trail (282,5 тысячи единиц), Nissan Qashqai (275,3 тысячи единиц), Mitsubishi Outlander (229,2 тысячи единиц), Honda CR-V (216,8 тысячи единиц), а также Mazda3 (176,5 тысячи единиц).