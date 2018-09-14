В Крыму обнаружен затопленный корабль 1920 года

Внешний облик корабля, именуемого «Четвёртый», позволяет отнести его к бронекатерам либо тральщикам. Название морского судна и дата производства, указанная около штурвала, были прочитаны дайверами экспедиции. Ныне исследователи проводят работы по идентификации затопленного корабля. Эксперты уверены, что благодаря обнаруженному объекту указанный район Крыма может стать привлекательным местом для дайвинга.Деятельность «Нептуна» финансируется Фондом грантов президента. Экспедиция участвует в проекте «Крым – перекрёсток цивилизаций». Её цель – обследовать известные археологам объекты, покоящиеся на дне Чёрного моря, и отыскать новые. Экспедиция состоит из более чем 30-ти специалистов из различных регионов РФ. Она началась в мае и завершится к ноябрю.