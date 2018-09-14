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Специалисты сообщили о странах, где наиболее выгодно отдохнуть осенью

Специалисты в сфере туристического бизнеса назвали страны, в которых наиболее выгодно отдыхать в осенний период. Ими стали Греция и Объединенные Арабские Эмираты: только на одних авиабилетах можно сэкономить до 65 процентов стоимости тура.

Специалисты сообщили о странах, где наиболее выгодно отдохнуть осенью


Наибольшая туристическая активность в жаркие страны наблюдается с июня по август, а после спрос на отдых на морском побережье идет на спад. Именно поэтому туристические фирмы и авиакомпании постепенно снижают цены на свои услуги.

Греция признана самой выгодной страной для отдыха в сентябре: стоимость билетов падает примерно на 50 процентов. При этом температура морской воды составляет около 28 градусов, и принимать морские ванны можно практически до середины октября.

В октябре лучше отправиться отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты: стоимость билетов снижается почти на 65% в обе стороны, а гостиницы и туристические агентства с радостью предоставляют различные скидки и выгодные предложения. Морская вода в это время года прогревается до 26 градусов, а температура воздуха обычно составляет не менее 30 градусов.

 
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Общество
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 14:34
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