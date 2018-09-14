Специалисты сообщили о странах, где наиболее выгодно отдохнуть осенью

Наибольшая туристическая активность в жаркие страны наблюдается с июня по август, а после спрос на отдых на морском побережье идет на спад. Именно поэтому туристические фирмы и авиакомпании постепенно снижают цены на свои услуги.Греция признана самой выгодной страной для отдыха в сентябре: стоимость билетов падает примерно на 50 процентов. При этом температура морской воды составляет около 28 градусов, и принимать морские ванны можно практически до середины октября.В октябре лучше отправиться отдыхать в Объединенные Арабские Эмираты: стоимость билетов снижается почти на 65% в обе стороны, а гостиницы и туристические агентства с радостью предоставляют различные скидки и выгодные предложения. Морская вода в это время года прогревается до 26 градусов, а температура воздуха обычно составляет не менее 30 градусов.