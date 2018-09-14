Экс-участница «Дома-2» Виктория Романец до сих пор ревнует своего мужа к бывшей жене Евгении Феофилактовой

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - рассказала журналистам Евгения Феофилактова.

«Вряд ли адекватный человек будет разбрасываться столь неприятными словами в адрес других людей, а уж тем более ребенка. Бывший муж особо не горит желанием забирать Даниэля к себе, это происходит крайне редко. Жаль, конечно, ведь они так хорошо проводят время друг с другом. С одной стороны, я не хочу лишать Даниэля отца из-за женщины. Так что не знаю, что теперь делать», - поделилась бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» с журналистами «СтарХита».

«После того, как нам поставили штамп о разводе, мне этот человек стал неинтересен. Одно могу сказать точно: я не пожелала бы женщине мужчину, который обсуждает ее в негативном плане с бывшей супругой. Это ужасно, это такое унижение! Может быть, когда-нибудь Антон одумается и поймет свои ошибки. После всего, что произошло я счастлива, что Бог отвел его от меня. Что я испытываю сейчас к Виктории? Ничего, кроме жалости», - продолжила Евгения Феофилактова.

«Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы. А пока скажу так: я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием», - заявила Евгения Феофилактова.

Ни для кого не является секретом, что два года назад распалась одна их самых ярких и рейтинговых пар прославленной телестройки «Дом-2» - Антона Гусева и Евгении Феофилактовой. 29-летний молодой человек изменил своей 31-летней супруге с ее лучшей подругой Викторией Романец.В итоге после официального развода Антон взял в жены ту самую «разлучницу», разрушившую его брак, где, стоит отметить, остался маленький ребенок. На днях стало известно, что Виктория Романец до сих пор ревнует своего супруга к бывшей жене и матери его единственного наследника – Евгении Феофилактовой.Нужно сказать, что новость о том, что Евгения Феофилактова и Антон Гусев решили развестись, шокировала очень большое количество преданных поклонников парочки. Влюбленные расстались спустя четыре года счастливого брака. Всем известно, что молодые люди повстречали друг друга на скандальном реалити-шоу «Дом-2».Пять лет назад у Евгении и Антона родился мальчик, которого они решили назвать Даниэлем. Тем не менее, вне Периметра семейная жизнь звездной парочки не сложилась. Причиной развода стало предательство Гусева. Молодой человек изменил Феофилактовой с ее лучшей подругой. Когда блондинка узнала о том, что ее супруг ей не верен, девушка не стала долго думать и сразу же подала на развод.Год назад бывший участник реалити-шоу снова сыграл свадьбу. Избранницей 29-летнего Антона Гусева стала та самая «лучшая подруга» его первой супруги – Виктория Романец. Только вот, как выяснилось, и этой романтической истории не суждено было стать идеальной. Ведь на днях в социальных сетях появилась информация о том, что молодой человек хочет развестись с нынешней женой.Днями в Сеть была опубликована переписка Антона Гусева с Евгенией Феофилактовой, из которой становиться понятно, что молодой человек планирует подавать на развод с Викторией Романец. Как оказалось, все дело в том, как ведет себя нынешняя возлюбленная бывшего участника «Дома-2».По словам Антона Гусева, во время их очередного общего путешествия Виктория Романец снова перебрала с алкогольными напитками, после чего нелестно принялась высказываться в адрес его единственного наследника Даниэля.Такое поведение жены, конечно же, что очень не понравилось молодому человеку, поэтому он заявил брюнетке о том, что больше не желает быть с ней вместе, о чем тут же поспешил рассказать бывшей супруге Евгении Феофилактовой. Антон написал Жене о том, что Романец до сих пор ревнует его к ней.Также в своих сообщениях Антон Гусев рассказал бывшей супруге о том, что планирует развестись с Викторией Романец из-за того, что она не любит детей и даже запрещает ему встречаться и приводить к ним домой своего единственного сына.По словам Евгении Феофилактовой, она не понимает, почему ее бывшая лучшая подруга так сильно ревнует Антона Гусева, ведь она неизменно доказывает, что ей все равно на то, как экс-супруг живет с Викторией Романец.К слову, бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» на сегодняшний день счастлива с новым возлюбленным, о котором предпочитает много не говорить. По словам Евгении Феофилактовой, она больше не хочет допускать тех же ошибок, которые она делала ранее, в отношениях с бывшим супругом Антоном Гусевым.