Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch Series 4

На данный момент заказать Watch Series 4 (GPS + Cellular) можно в 16 странах, а вот Watch Series 4 (GPS) доступен для 26 стран. Начало продаж новой продукции начнутся 21 сентября, а 4 октября стартует ограниченная продажа версии Apple Watch Nike+. В список стран первой волны вошли Австрия, Норвегия, Дания, ОАЭ, Сингапур, Финляндия, США и другие. А раньше всего был открыт предзаказ в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии и Германии, там долгожданные новинки можно было заказать уже с 10:00 утра по московскому времени.Старт продаж Apple Watch Series 4 (GPS) и Apple Watch Nike+ в России ожидается с 28 сентября. Цены на смарт-часы от Apple будут начинаться с 31 990 рублей.