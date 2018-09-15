АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Огромный и недешевый": Обзор нового iPhone Xs Max
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch Series 4

Компания Apple открыла предзаказ на новые смарт-часы Watch Series 4. Старт продаж новинок намечен на 21 сентября.

Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch Series 4


На данный момент заказать Watch Series 4 (GPS + Cellular) можно в 16 странах, а вот Watch Series 4 (GPS) доступен для 26 стран. Начало продаж новой продукции начнутся 21 сентября, а 4 октября стартует ограниченная продажа версии Apple Watch Nike+. В список стран первой волны вошли Австрия, Норвегия, Дания, ОАЭ, Сингапур, Финляндия, США и другие. А раньше всего был открыт предзаказ в Австралии, Гонконге, Новой Зеландии и Германии, там долгожданные новинки можно было заказать уже с 10:00 утра по московскому времени.

Старт продаж Apple Watch Series 4 (GPS) и Apple Watch Nike+ в России ожидается с 28 сентября. Цены на смарт-часы от Apple будут начинаться с 31 990 рублей.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 05:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты нашли способ взломать любой компьютер
Поклонники раскритиковали располневшего Игоря
Названа опасность возникающей после еды усталости
В Сети появилось авто Chevrolet SSR из «ночных
Apple открыла предзаказ на "умные" часы Watch
После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков
Появилось первое изображение кроссовера Aston
Эксперт рассказал, как диагностировать
Новые устройства OPPO были сертифицированы TENAA
Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея
Назван ТОП-10 самых распространенных японских
Ученые: Авокадо защищает организм от сахарного
Dodge Challenger и BMW M5 сравнили в гонке
YouTube запустил функцию родительского контроля
Вышла спортивная версия Toyota Yaris GR
Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в
Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240
В созвездии Водолея ученые нашли конкурента
«Гениально!»: 10-летняя дочь Алсу исполнила
Эксперты назвали смартфоны 2018 года с лучшими
Тюнингованный Mercedes-AMG S63 Cabrio по мощности
Поклонники с трудом узнали похорошевшую Леру
Google планирует представить в октябре модель
Эксперты: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander
Ученые: Кишечные бактерии научились вырабатывать
Персонажей «Ведьмака» перенесли в Fallout 4
Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор
Иосиф Кобзон перед смертью ответил на санкции
На снимке показали бюджетный кроссовер Baojun от
38-летний супруг Ксении Бородиной «запал» на
Просмотреть все новости