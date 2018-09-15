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Поклонники раскритиковали располневшего Игоря Саруханова

Знаменитый в восьмидесятые годы певец Игорь Саруханов, сильно пополнел за последнее время. Данный факт не могли оставить незамеченным его поклонники.

Поклонники раскритиковали располневшего Игоря Саруханова


Обращает на себя внимание очередной пост в социальной сети Instagram, который опубликовал известный певец Игорь Саруханов на своей страничке. В посте есть снимок, где шоумен запечатлен рядом с Анне Вески, не менее известной советской и эстонской певицей.

Как рассказал сам Саруханова рассказал, благодаря Вески, его пеня «Позади крутой поворот» в 1984 году возглавила все хитпарады и является хитом по сей день.

Только поклонники больше уделили внимание внешности певца, его значительно округлившейся фигуре. Поправился Саруханов действительно очень заметно и его уже не сравнить с временами, когда он был в лучшей своей форме. Следует напомнить, что сейчас Саруханову уже исполнилось 62 года.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:21
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