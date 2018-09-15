Поклонники раскритиковали располневшего Игоря Саруханова

Обращает на себя внимание очередной пост в социальной сети Instagram, который опубликовал известный певец Игорь Саруханов на своей страничке. В посте есть снимок, где шоумен запечатлен рядом с Анне Вески, не менее известной советской и эстонской певицей.Как рассказал сам Саруханова рассказал, благодаря Вески, его пеня «Позади крутой поворот» в 1984 году возглавила все хитпарады и является хитом по сей день.Только поклонники больше уделили внимание внешности певца, его значительно округлившейся фигуре. Поправился Саруханов действительно очень заметно и его уже не сравнить с временами, когда он был в лучшей своей форме. Следует напомнить, что сейчас Саруханову уже исполнилось 62 года.