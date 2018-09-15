Эксперт рассказал, как диагностировать заболевания по языку

Эксперт напоминает, что здоровый язык имеет розовый цвет или светло-красный. У женщин, во время менструации он может принять слегка фиолетовый оттенок. Бледный цвет языка может сигнализировать о дефиците витаминов или минералов, а также характерен для тех кто страдает малокровием. Красный язык указывает на повышенную температуру. Пухлый язык может указывать на недостаток питательных веществ или влаги, а тонкий - об обезвоживании тела. Если язык имеет белое покрытие, то это считаться нормой. Но, если оно более плотное или желтое - то возможно имеет место болезнь печени.Текстура поверхностиШишка на верхней части языка может быть признаком вирусной или бактериальной инфекции, а также аллергической реакцией на лекарства. Трещины в центре указывают на, что человек склонен к проблемам с пищеварением, а язвы могут говорить о дефиците полезных веществ.