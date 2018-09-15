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Эксперт рассказал, как диагностировать заболевания по языку

Специалист заявил, что каждый человек может диагностировать состояние своего здоровья по языку. Это можно легко сделать по цвету, форме и фактуре органа в полости рта.

Эксперт рассказал, как диагностировать заболевания по языку


Эксперт напоминает, что здоровый язык имеет розовый цвет или светло-красный. У женщин, во время менструации он может принять слегка фиолетовый оттенок. Бледный цвет языка может сигнализировать о дефиците витаминов или минералов, а также характерен для тех кто страдает малокровием. Красный язык указывает на повышенную температуру. Пухлый язык может указывать на недостаток питательных веществ или влаги, а тонкий - об обезвоживании тела. Если язык имеет белое покрытие, то это считаться нормой. Но, если оно более плотное или желтое - то возможно имеет место болезнь печени.
Текстура поверхности

Шишка на верхней части языка может быть признаком вирусной или бактериальной инфекции, а также аллергической реакцией на лекарства. Трещины в центре указывают на, что человек склонен к проблемам с пищеварением, а язвы могут говорить о дефиците полезных веществ.

 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 04:01
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