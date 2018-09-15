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Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак

Таролог дала комментарий относительно слухов о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак. Поклонники певицы считают, что отношения знаменитостей могут оказаться чем-то большим, чем взаимоотношением коллег.

Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак


Поводами для слухов о романе артистов стали совместные фото в соцсетях и неоднозначные подписи со смайликами-сердечками, которые появились в интернете после скандала с изменой мужа Ани Лорак. СМИ со ссылкой на таролога сообщают, что певица является девушкой мечты Лазарева. Артиста могут привлечь её талант и фигура, однако открытость исполнителя может столкнуться с непониманием намёков Ани Лорак. Певица, по словам таролога, может посчитать прямолинейность показушностью.

«Романтические отношения у этой паре вряд ли появятся», - сообщил гадалка.

О том, что у Лорак с Лазаревым возникли близкие отношения заявляла ведунья Саона. В соответствии со словами экстрасенса, певец стал для коллеги другом, который оказывает поддержку в тяжелый жизненный период, а слова роман остаются простыми домыслами пользователей интернета.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:01
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