Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак
Таролог дала комментарий относительно слухов о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак. Поклонники певицы считают, что отношения знаменитостей могут оказаться чем-то большим, чем взаимоотношением коллег.
Поводами для слухов о романе артистов стали совместные фото в соцсетях и неоднозначные подписи со смайликами-сердечками, которые появились в интернете после скандала с изменой мужа Ани Лорак. СМИ со ссылкой на таролога сообщают, что певица является девушкой мечты Лазарева. Артиста могут привлечь её талант и фигура, однако открытость исполнителя может столкнуться с непониманием намёков Ани Лорак. Певица, по словам таролога, может посчитать прямолинейность показушностью.
«Романтические отношения у этой паре вряд ли появятся», - сообщил гадалка.
О том, что у Лорак с Лазаревым возникли близкие отношения заявляла ведунья Саона. В соответствии со словами экстрасенса, певец стал для коллеги другом, который оказывает поддержку в тяжелый жизненный период, а слова роман остаются простыми домыслами пользователей интернета.
Поводами для слухов о романе артистов стали совместные фото в соцсетях и неоднозначные подписи со смайликами-сердечками, которые появились в интернете после скандала с изменой мужа Ани Лорак. СМИ со ссылкой на таролога сообщают, что певица является девушкой мечты Лазарева. Артиста могут привлечь её талант и фигура, однако открытость исполнителя может столкнуться с непониманием намёков Ани Лорак. Певица, по словам таролога, может посчитать прямолинейность показушностью.
«Романтические отношения у этой паре вряд ли появятся», - сообщил гадалка.
О том, что у Лорак с Лазаревым возникли близкие отношения заявляла ведунья Саона. В соответствии со словами экстрасенса, певец стал для коллеги другом, который оказывает поддержку в тяжелый жизненный период, а слова роман остаются простыми домыслами пользователей интернета.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 03:01