Таролог прокомментировала слухи о романе Сергея Лазарева и Ани Лорак

Поводами для слухов о романе артистов стали совместные фото в соцсетях и неоднозначные подписи со смайликами-сердечками, которые появились в интернете после скандала с изменой мужа Ани Лорак. СМИ со ссылкой на таролога сообщают, что певица является девушкой мечты Лазарева. Артиста могут привлечь её талант и фигура, однако открытость исполнителя может столкнуться с непониманием намёков Ани Лорак. Певица, по словам таролога, может посчитать прямолинейность показушностью., - сообщил гадалка.О том, что у Лорак с Лазаревым возникли близкие отношения заявляла ведунья Саона. В соответствии со словами экстрасенса, певец стал для коллеги другом, который оказывает поддержку в тяжелый жизненный период, а слова роман остаются простыми домыслами пользователей интернета.