Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня: «Я долго не знала, что он женат»

«Я долго не знала, что он женат. Потом он решил уйти из семьи, потом его посадили в тюрьму. Это давняя история. Однако я ему еще очень долго, год, наверное, носила передачки в тюрьму, деньги отправляла. После его выхода мы еще очень хорошо дружили. Недавно снова видела его с молодой женой. Конечно, не стала подходить, чтобы не смущать их», - рассказала Виктория Боня.

«Многие думают, что Алекс жил за счет родителей, но это не так. Да, у него богатый папа, но он всегда хотел добиться всего сам. Когда мы начинали семейную жизнь, то оплачивали расходы 50/50. Он не мог обеспечить мне той жизни, к которой я тогда привыкла, но это было неважно», - вспоминает Виктория Боня.

«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», - рассказала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

38-летняя Виктория Боня уже давно перестала ассоциироваться у преданных поклонников с прославленной телестройкой «Дом-2». Ни для кого не является секретом, что знаменитости удалось сделать карьеру в России. Тем не менее, звезда решила переехать жить за границу, где и родила свою единственную наследницу от сына миллиардера.Впрочем, сама Виктория Боня, как оказалось, довольно часто вспоминает те времена, когда она только приехала в Москву и просто-таки желала ее покорить. Именно тогда, по словам телеведущей, она и повстречала женатого мужчину, имя которого по-прежнему тщательно скрывает.В эфире многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Виктория Боня рассказала, что долгий период времени даже не догадывалась о том, что у возлюбленного есть семья. Когда же все раскрылось, будущая знаменитость находилась в состоянии шока.Нужно сказать, что в отличии от многочисленных коллег по скандальном реалити-шоу «Дом-2», Виктория Боня никогда не стеснялась рассказывать о своей прошлой жизни. Известно, что знаменитость родилась в очень маленьком городке под названием Краснокаменск. В детстве бывшей участнице телестройки приходилось мириться с бедностью и нищетой.В эфире телепередачи «Прямой эфир» одноклассники Виктории Бони вспомнили, что девушка всегда мечтала о том, чтобы уехать в столицу, а также покорить буквально весь мир.Стоит подчеркнуть, что роман с сыном миллиардера Алексом Смерфитом помог Виктории Боне не только стать еще больше популярной, но и переехать жить в Европу. Тем не менее, как выяснилось, весьма продолжительный период времени знаменитость скрывала, что ее состоятельный возлюбленный на самом деле был далеко не таким богатым мужчиной, как многим казалось со стороны.Вскоре у парочки родилась девочка, которую Виктория и Алекс решили назвать Анджелина. Всем казалось, что совсем скоро влюбленные сыграют роскошную свадьбу. Однако в прошлом году Боня и Смерфит неожиданно для общественности официально объявили о том, что решили расстаться. Сама знаменитость считает, что избраннику было просто невыносимо сложно принять и смириться с тем, что она постоянно занята.А вот о своих нынешних отношениях Виктория Боня предпочитает не говорить. Напомним, что в конце весны текущего года знаменитость появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Андюраном. Тем не менее, несколько недель назад бизнесмен подтвердил журналистам, что на самом деле больше не встречается с российской телеведущей.В свою очередь Виктория уверяет, что уже очень устала от жизни напоказ. На сегодняшний день, по словам Бони, ее интересует только ее карьера, а также благополучие самых родных и любимых людей, таких как мама, дочь и сестра. На многочисленные слухи теледива старается не обращать внимания.К слову, многие преданные поклонники Виктории Бони уверены в том, что даже если их любимица и рассталась с Пьером Андюраном, то знаменитость недолго будет находиться в одиноком плаванье, ведь русская красавица уже давно освоила всевозможные приемы по покорению состоятельных и знаменитых мужчин.