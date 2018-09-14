Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня: «Я долго не знала, что он женат»
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня на днях все-таки дала откровенное интервью, в котором рассказала о своей личной жизни. Знаменитость вспомнила о том, как пыталась покорить российскую столицу, а также сообщила правдивую первопричину, почему она рассталась с первым супругом – долларовым миллионером Алексом Смерфитом.
38-летняя Виктория Боня уже давно перестала ассоциироваться у преданных поклонников с прославленной телестройкой «Дом-2». Ни для кого не является секретом, что знаменитости удалось сделать карьеру в России. Тем не менее, звезда решила переехать жить за границу, где и родила свою единственную наследницу от сына миллиардера.
Впрочем, сама Виктория Боня, как оказалось, довольно часто вспоминает те времена, когда она только приехала в Москву и просто-таки желала ее покорить. Именно тогда, по словам телеведущей, она и повстречала женатого мужчину, имя которого по-прежнему тщательно скрывает.
В эфире многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Виктория Боня рассказала, что долгий период времени даже не догадывалась о том, что у возлюбленного есть семья. Когда же все раскрылось, будущая знаменитость находилась в состоянии шока.
Нужно сказать, что в отличии от многочисленных коллег по скандальном реалити-шоу «Дом-2», Виктория Боня никогда не стеснялась рассказывать о своей прошлой жизни. Известно, что знаменитость родилась в очень маленьком городке под названием Краснокаменск. В детстве бывшей участнице телестройки приходилось мириться с бедностью и нищетой.
В эфире телепередачи «Прямой эфир» одноклассники Виктории Бони вспомнили, что девушка всегда мечтала о том, чтобы уехать в столицу, а также покорить буквально весь мир.
Стоит подчеркнуть, что роман с сыном миллиардера Алексом Смерфитом помог Виктории Боне не только стать еще больше популярной, но и переехать жить в Европу. Тем не менее, как выяснилось, весьма продолжительный период времени знаменитость скрывала, что ее состоятельный возлюбленный на самом деле был далеко не таким богатым мужчиной, как многим казалось со стороны.
Вскоре у парочки родилась девочка, которую Виктория и Алекс решили назвать Анджелина. Всем казалось, что совсем скоро влюбленные сыграют роскошную свадьбу. Однако в прошлом году Боня и Смерфит неожиданно для общественности официально объявили о том, что решили расстаться. Сама знаменитость считает, что избраннику было просто невыносимо сложно принять и смириться с тем, что она постоянно занята.
А вот о своих нынешних отношениях Виктория Боня предпочитает не говорить. Напомним, что в конце весны текущего года знаменитость появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Андюраном. Тем не менее, несколько недель назад бизнесмен подтвердил журналистам, что на самом деле больше не встречается с российской телеведущей.
В свою очередь Виктория уверяет, что уже очень устала от жизни напоказ. На сегодняшний день, по словам Бони, ее интересует только ее карьера, а также благополучие самых родных и любимых людей, таких как мама, дочь и сестра. На многочисленные слухи теледива старается не обращать внимания.
К слову, многие преданные поклонники Виктории Бони уверены в том, что даже если их любимица и рассталась с Пьером Андюраном, то знаменитость недолго будет находиться в одиноком плаванье, ведь русская красавица уже давно освоила всевозможные приемы по покорению состоятельных и знаменитых мужчин.
38-летняя Виктория Боня уже давно перестала ассоциироваться у преданных поклонников с прославленной телестройкой «Дом-2». Ни для кого не является секретом, что знаменитости удалось сделать карьеру в России. Тем не менее, звезда решила переехать жить за границу, где и родила свою единственную наследницу от сына миллиардера.
Впрочем, сама Виктория Боня, как оказалось, довольно часто вспоминает те времена, когда она только приехала в Москву и просто-таки желала ее покорить. Именно тогда, по словам телеведущей, она и повстречала женатого мужчину, имя которого по-прежнему тщательно скрывает.
В эфире многими любимой телепередачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым Виктория Боня рассказала, что долгий период времени даже не догадывалась о том, что у возлюбленного есть семья. Когда же все раскрылось, будущая знаменитость находилась в состоянии шока.
«Я долго не знала, что он женат. Потом он решил уйти из семьи, потом его посадили в тюрьму. Это давняя история. Однако я ему еще очень долго, год, наверное, носила передачки в тюрьму, деньги отправляла. После его выхода мы еще очень хорошо дружили. Недавно снова видела его с молодой женой. Конечно, не стала подходить, чтобы не смущать их», - рассказала Виктория Боня.
Нужно сказать, что в отличии от многочисленных коллег по скандальном реалити-шоу «Дом-2», Виктория Боня никогда не стеснялась рассказывать о своей прошлой жизни. Известно, что знаменитость родилась в очень маленьком городке под названием Краснокаменск. В детстве бывшей участнице телестройки приходилось мириться с бедностью и нищетой.
В эфире телепередачи «Прямой эфир» одноклассники Виктории Бони вспомнили, что девушка всегда мечтала о том, чтобы уехать в столицу, а также покорить буквально весь мир.
Стоит подчеркнуть, что роман с сыном миллиардера Алексом Смерфитом помог Виктории Боне не только стать еще больше популярной, но и переехать жить в Европу. Тем не менее, как выяснилось, весьма продолжительный период времени знаменитость скрывала, что ее состоятельный возлюбленный на самом деле был далеко не таким богатым мужчиной, как многим казалось со стороны.
«Многие думают, что Алекс жил за счет родителей, но это не так. Да, у него богатый папа, но он всегда хотел добиться всего сам. Когда мы начинали семейную жизнь, то оплачивали расходы 50/50. Он не мог обеспечить мне той жизни, к которой я тогда привыкла, но это было неважно», - вспоминает Виктория Боня.
Вскоре у парочки родилась девочка, которую Виктория и Алекс решили назвать Анджелина. Всем казалось, что совсем скоро влюбленные сыграют роскошную свадьбу. Однако в прошлом году Боня и Смерфит неожиданно для общественности официально объявили о том, что решили расстаться. Сама знаменитость считает, что избраннику было просто невыносимо сложно принять и смириться с тем, что она постоянно занята.
«Помню, как однажды он мне сказал: «Хочу, чтобы ты сидела дома». Потом он также говорил отцу, что у меня на первом месте карьера, а на втором ребенок. Для меня это было странно слышать, ведь я всегда помнила маму, которая работала в двух местах, чтобы обеспечить семью. Так или иначе, мы расстались очень мирно. Просто поговорили и поняли друг друга. Дочь сейчас очень болезненно принимает каждую его новую девушку. Ревнует папу», - рассказала бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».
А вот о своих нынешних отношениях Виктория Боня предпочитает не говорить. Напомним, что в конце весны текущего года знаменитость появилась на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля с миллиардером Пьером Андюраном. Тем не менее, несколько недель назад бизнесмен подтвердил журналистам, что на самом деле больше не встречается с российской телеведущей.
В свою очередь Виктория уверяет, что уже очень устала от жизни напоказ. На сегодняшний день, по словам Бони, ее интересует только ее карьера, а также благополучие самых родных и любимых людей, таких как мама, дочь и сестра. На многочисленные слухи теледива старается не обращать внимания.
К слову, многие преданные поклонники Виктории Бони уверены в том, что даже если их любимица и рассталась с Пьером Андюраном, то знаменитость недолго будет находиться в одиноком плаванье, ведь русская красавица уже давно освоила всевозможные приемы по покорению состоятельных и знаменитых мужчин.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:17