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Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240 лошадей

Чешские машиностроители показали в Сети ролик с «заряженным» кроссом Skoda Kodiaq RS,. Он будет оснащаться силовым агрегатом на 240 лошадиных сил.

Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240 лошадей


Транспортное средство официально покажут в октябре текущего года в Париже. Из тизерного видео видно, что вседорожник получил светодиодную оптику и вертикальный кокпит. В ролике также можно услышать звучание силовой установки авто. Транспортное средство будет предлагаться в пятиместном, а также семиместном исполнении. В моторном отсеке Skoda Kodiaq RS разместится силовой агрегат 2.0 BiTDI на 240 лошадиных сил. Пару двигателю составит РКПП с 2-мя сцеплениями. Она передаёт на обе оси крутящий момент.



Согласно ожиданиям, Skoda Kodiaq RS до первой сотни авто разгоняется за 6,5 с. Транспортное средство способно осуществлять разгон до 230 км/час.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
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