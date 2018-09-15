Skoda Kodiaq RS оснастят силовым агрегатом на 240 лошадей

Транспортное средство официально покажут в октябре текущего года в Париже. Из тизерного видео видно, что вседорожник получил светодиодную оптику и вертикальный кокпит. В ролике также можно услышать звучание силовой установки авто. Транспортное средство будет предлагаться в пятиместном, а также семиместном исполнении. В моторном отсеке Skoda Kodiaq RS разместится силовой агрегат 2.0 BiTDI на 240 лошадиных сил. Пару двигателю составит РКПП с 2-мя сцеплениями. Она передаёт на обе оси крутящий момент.Согласно ожиданиям, Skoda Kodiaq RS до первой сотни авто разгоняется за 6,5 с. Транспортное средство способно осуществлять разгон до 230 км/час.