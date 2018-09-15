После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков признался в любви Филиппу Киркорову

При этом текст сопровождает черно-белая фотография, на ней изображен сам герой и висящий над ним светильник в виде нимба.Гудков написал, что Киркоров стал для него главным открытием в жизни. Он еще не встречал человека, настолько наполненного самоиронией. Как рассказал шоумен, певец свою роль в шоу-бизнесе точно определил, а так же что и кому будет нужно конкретно от него. К своим словам Александр добавил - «Филипп, жестко тебя люблю!»Про сам клип «Ибица» Гудков отзывается, как о лучшей постановке, которую он видел. Киркоровым и Басковым можно гордиться, при этом последнему, скорее всего, скоро будет посвящен отдельный пост.