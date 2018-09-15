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После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков признался в любви Филиппу Киркорову

Шоумен Александр Гудков, входящий в число создателей нашумевшего клипа «Ибица», в своем Instagram-аккаунте опубликовал пост, который содержит многочисленные комплименты Филиппу Киркорову. Певец снимался с Николаем Басковым в этом клипе, который успели уже назвать «видеохулиганством».

После сьемок нашумевшего клипа Александр Гудков признался в любви Филиппу Киркорову


При этом текст сопровождает черно-белая фотография, на ней изображен сам герой и висящий над ним светильник в виде нимба.

Гудков написал, что Киркоров стал для него главным открытием в жизни. Он еще не встречал человека, настолько наполненного самоиронией. Как рассказал шоумен, певец свою роль в шоу-бизнесе точно определил, а так же что и кому будет нужно конкретно от него. К своим словам Александр добавил - «Филипп, жестко тебя люблю!»

Про сам клип «Ибица» Гудков отзывается, как о лучшей постановке, которую он видел. Киркоровым и Басковым можно гордиться, при этом последнему, скорее всего, скоро будет посвящен отдельный пост.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:01
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