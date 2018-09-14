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Эксперты назвали смартфоны 2018 года с лучшими камерами на рынке

Эксперты обозначили смартфоны 2018 года, у которых лучшие камеры. Открывает список Samsung Galaxy S9 Plus. У него имеется автоматический режим, который даёт возможность быстро делать красивые кадры.

Эксперты назвали смартфоны 2018 года с лучшими камерами на рынке


Это первый смартфон, в котором южнокорейский производитель использовал технологию с двумя камерами, разместив там 2 датчика с разрешением по 12 Mpx, объединенные вместе. Фронтальная камера отличается разрешением в 8 Mpx. На второй позиции находится Huawei P20 Pro. У этого устройства на задней панели модуль с тремя камерами на 40, 20, 8 Mpx. Для селфишота конструкторы установили модель на 24 Mpx. Цветной сенсор вместе с черно-белым даёт возможность проводить обработку изображений и снижает количество шума. За счет третьей камере устройство обеспечивает 3-кратный зум.

Третьей идет модель iPhone X, получившая двойную камера по 12 Mpx, обеспечивающую стабилизацию оптического изображения и достаточно впечатляющие фото. Это позволяет сделать фото с естественными цветами. При этом один из датчиков является телеобъективом, что даёт возможность делать фото на большом расстоянии. На четвертой строчке находится OnePlus 6. Этот смартфон получил двойную основную камеру на 16 и 20 Mpx. Производитель повысил размер пикселей для главного модуля на 19%. Это позволяет делать лучшие фото при ведении съемки в условиях низкой освещенности.

При этом 16-мегапиксельная матрица работает вместе с OIS и EIS. Отдельно доступен режим записи видео на скорости в 480 к/с. Это сделало камеру лучшей среди всех предложений от бренда OnePlus. Закрывает список Moto G6 Plus. Модель получила 12-мегапиксельную камеру, работающую в паре с датчиком определения глубины (5 Mpx). Последняя даёт возможность применять режим портретной съемки на данном устройстве при его относительно небольшой стоимости.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:31
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