Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в белом купальнике
Старшая дочь вокалистки Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, сразила Instagram-аудиторию, подписанную на её страницу в соцсети, фигурой в белом купальнике. Наследница звезды запечатлена на фоне небосвода.
Опубликованный фотоснимок заставил фолловеров провести параллель между ним и кадрами клипа на песню «Любовь спасёт мир», в котором Вера Брежнева предстала в купальнике молочного оттенка. Поклонники констатировали: старшая дочь артистки унаследовала от звёздной мамы красоту и фигуру.
Количество лайков к фотографии приближается к 10 тысячам. «Кажется, кто-то ещё красивее мамочки», – прокомментировала снимок Сони Киперман в белом купальнике одна из подписчиц.
Опубликованный фотоснимок заставил фолловеров провести параллель между ним и кадрами клипа на песню «Любовь спасёт мир», в котором Вера Брежнева предстала в купальнике молочного оттенка. Поклонники констатировали: старшая дочь артистки унаследовала от звёздной мамы красоту и фигуру.
Количество лайков к фотографии приближается к 10 тысячам. «Кажется, кто-то ещё красивее мамочки», – прокомментировала снимок Сони Киперман в белом купальнике одна из подписчиц.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:01