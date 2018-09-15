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Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в белом купальнике

Старшая дочь вокалистки Веры Брежневой, 17-летняя Соня Киперман, сразила Instagram-аудиторию, подписанную на её страницу в соцсети, фигурой в белом купальнике. Наследница звезды запечатлена на фоне небосвода.

Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в белом купальнике


Опубликованный фотоснимок заставил фолловеров провести параллель между ним и кадрами клипа на песню «Любовь спасёт мир», в котором Вера Брежнева предстала в купальнике молочного оттенка. Поклонники констатировали: старшая дочь артистки унаследовала от звёздной мамы красоту и фигуру.

Количество лайков к фотографии приближается к 10 тысячам. «Кажется, кто-то ещё красивее мамочки», – прокомментировала снимок Сони Киперман в белом купальнике одна из подписчиц.

 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 01:01
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