Старшая дочь Веры Брежневой сразила фигурой в белом купальнике

Опубликованный фотоснимок заставил фолловеров провести параллель между ним и кадрами клипа на песню «Любовь спасёт мир», в котором Вера Брежнева предстала в купальнике молочного оттенка. Поклонники констатировали: старшая дочь артистки унаследовала от звёздной мамы красоту и фигуру.Количество лайков к фотографии приближается к 10 тысячам.прокомментировала снимок Сони Киперман в белом купальнике одна из подписчиц.