Уфимцы обменяли диваны, микроволновки и обувь на iPhone

Сервис «Юла» представил статистику вещей, которые уфимцы готовы были обменять на новый модный девайс. Наиболее популярные и банальные предложения составили 49,4% всех предложений. В качестве лотов предлагались другие смартфоны от иной марки. На втором месте по популярности находится другая модель iPhone (35,3%).Гораздо меньше людей оказались готовы предоставить в обмен на смартфон от Apple собственные планшеты и ноутбуки. Некоторые предложили на обмен игровые консоли. При этом некоторые уфимцы проявили креатив. Некоторые предложили музыкальные инструменты, быттехнику, видеокамеры и даже обувь.