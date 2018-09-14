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Фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет выступать только за Россию

Фигуристка Евгения Медведева сообщила, что будет выступать только за Российскую Федерацию. Об этом спортсменка заявила на станице в Instagram.

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет выступать только за Россию


После Олимпиады в Пхенчхане, на которой Евгения Медведева завоевала две серебряные медали, она переехала в Канаду, чтобы тренироваться с новым наставником Брайану Орсеру. Позже появилась информация, что причиной перехода фигуристки мог послужить конфликт с Этери Тутберидзе, которая якобы раскритиковала профессионализм подопечной. Илья Авербух вступился за Евгению Медведеву заявив, что спортсменам не стоило выносит скандалы на показ. По мнению тренера, Брайан Орсер должен благодарит Этери Тутберидзе за такую спортсменку, как Евгения Медведева и за предоставленную возможность поработать с талантливой фигуристкой из России.

Фигуристка Евгения Медведева заявила, что будет выступать только за Россию


В Instagram Евгения Медведева написала: «Кроме как за Россию, я кататься не буду. Ни за что!». Фанаты не сомневаются, что спортсменка сможет добиться признания и успеха на международных соревнованиях.

 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:44
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