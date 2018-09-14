Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за волосы на теле

Антифанаты привыкли выискивать недостатки на каждом фото Наталья Рудовой. На пляжном снимке им удалось это сделать. Все дело в том, что на руках артистки были заметные светлые волосы.По словам подписчиков, перед отпуском она могла отправиться на эпиляцию. В то же время нашлись и те, кто заступился за Наталью Рудову. Они призвали хейтеров перестать искать недостатки у актрисы.Сама же звезда «Молодежки» никак не ответила на негативные комментарии.