Хейтеры осудили Наталью Рудову в купальнике за волосы на теле
Известная актриса Наталья Рудова обнародовала эффектную фотографию в купальнике. Однако снимок понравился далеко не всем. Хейтеры осудили знаменитость за волосы на теле.
Антифанаты привыкли выискивать недостатки на каждом фото Наталья Рудовой. На пляжном снимке им удалось это сделать. Все дело в том, что на руках артистки были заметные светлые волосы.
По словам подписчиков, перед отпуском она могла отправиться на эпиляцию. В то же время нашлись и те, кто заступился за Наталью Рудову. Они призвали хейтеров перестать искать недостатки у актрисы.
Сама же звезда «Молодежки» никак не ответила на негативные комментарии.
Антифанаты привыкли выискивать недостатки на каждом фото Наталья Рудовой. На пляжном снимке им удалось это сделать. Все дело в том, что на руках артистки были заметные светлые волосы.
По словам подписчиков, перед отпуском она могла отправиться на эпиляцию. В то же время нашлись и те, кто заступился за Наталью Рудову. Они призвали хейтеров перестать искать недостатки у актрисы.
Сама же звезда «Молодежки» никак не ответила на негативные комментарии.
ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:31