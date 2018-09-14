Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор Intel Core i5-8250U

В России с пятницы на версию Matebook X Pro открыты предварительные заказы. Модель имеет экран на 13,9 дюйма (соотношение сторон 3:2). У дисплея ноутбука имеются тонкие рамки. Гаджет наделят островной клавиатурой, которая имеет подсветку, а также защиту от брызг. При этом выдвижная камера размещается в отдельной клавише между F6, а также F7. Стоимость изделия в России в розничной сети составит 99 990 рублей. Покупатели, которые желают приобрести устройство, могут по желанию сделать предварительный заказ. Между тем «живые» продажи нового изделия Huawei Matebook X Pro должны начаться 21 сентября.Идентификация пользователя происходит с помощью сканирования отпечатка пальца. Время автономной работы устройства составляет не меньше 12 часов. Предусмотрены стандартные порты: два USB Type-C и один USB Type-A. Также имеется стандартный разъём для стерео-наушников на 3,5 мм.