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Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор Intel Core i5-8250U

Вскоре в России начнутся реализации безрамочного ноутбука Huawei Matebook X Pro. Устройство имеет процессор Intel Core i5-8250U. Объём памяти составляет 256 ГБ.

Ноутбук Huawei Matebook X Pro получил процессор Intel Core i5-8250U


В России с пятницы на версию Matebook X Pro открыты предварительные заказы. Модель имеет экран на 13,9 дюйма (соотношение сторон 3:2). У дисплея ноутбука имеются тонкие рамки. Гаджет наделят островной клавиатурой, которая имеет подсветку, а также защиту от брызг. При этом выдвижная камера размещается в отдельной клавише между F6, а также F7. Стоимость изделия в России в розничной сети составит 99 990 рублей. Покупатели, которые желают приобрести устройство, могут по желанию сделать предварительный заказ. Между тем «живые» продажи нового изделия Huawei Matebook X Pro должны начаться 21 сентября.

Идентификация пользователя происходит с помощью сканирования отпечатка пальца. Время автономной работы устройства составляет не меньше 12 часов. Предусмотрены стандартные порты: два USB Type-C и один USB Type-A. Также имеется стандартный разъём для стерео-наушников на 3,5 мм.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:31
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