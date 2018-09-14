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Поклонники с трудом узнали похорошевшую Леру Кудрявцеву на новом снимке

Фанаты Леры Кудрявцевой сообщили, что с трудом смогли узнать знаменитость на новом фото. Поклонники телеведущей отметили, что она сильно похорошела.

Поклонники с трудом узнали похорошевшую Леру Кудрявцеву на новом снимке


Многие отмечают, что Лера Кудрявцева стала выглядеть на 10 лет моложе благодаря изменениям в фигуре. В 47 лет артистку сравнили с молодыми звездами российского шоу-бизнеса. После недавних родов телеведущая села на достаточно строгую диету и быстро сбросила вес.

Поклонники отметили, что Кудрявцева «обворожительна», отличается «прекрасными формами», а также является «эталоном женской красоты». Фанаты пожелали всем также хорошо и быстро восстанавливать фигуру после родов и задались вопросами о том, как именно это удалось знаменитости. На снимке Лера Кудрявцева появилась в платье розового оттенка с драпировкой в области рукавов. Телеведущая примерила босоножки серебряного цвета.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Вчера, 23:01
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